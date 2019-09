9 de septiembre de 2019

ADN apunta a anguilas gigantes tras los avistamientos del Lago Ness

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un análisis de muestras de ADN del agua del Lago Ness, en Escocia, por el genetista de la Universidad de Otago Neil Gemmell apunta a anguilas gigantes detrás de los famosos avistamientos en el paraje.

Su equipo tomó 250 muestras de agua alrededor, el centro y hasta las profundidades del lago Ness. El ADN de cada muestra fue capturado, extraído y secuenciado y luego comparado con las bases de datos mundiales de ADN para revelar una imagen completa de la vida presente en el lago, examinando las bacterias, los peces y todo lo demás.

"La mayoría de las especies son tan pequeñas que apenas se pueden ver, pero hay algunas que son más grandes y, por supuesto, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿hay algo lo suficientemente grande como para explicar el tipo de observaciones que las personas han hecho a lo largo de los años? condujo a este mito o esta leyenda de un monstruo o criatura en Loch Ness? ", dice el profesor Gemmell en un comunicado.

El "factor monstruo" le ha brindado al profesor Gemmell la oportunidad de mostrar la ciencia del eDNA al mundo.

Con más de mil avistamientos reportados que datan del siglo VI, el profesor Gemmell dice que todas las ideas de lo que la gente ha visto en el agua, una de las más comunes e indignantes, es que podría haber un reptil o población de la era jurásica. Reptiles de la edad jurásica, como un plesiosaurio presente en el lago Ness.

"No podemos encontrar ninguna evidencia de una criatura que esté remotamente relacionada con eso en nuestros datos de secuencia de ADN ambiental. Entonces, lo siento, no creo que la idea del plesiosaurio se mantenga en función de los datos que hemos obtenido ", dice el profesor Gemmell.

El equipo de investigación probó otras teorías predominantes de varios peces gigantes; ya sea un pez gato gigante o un esturión gigante, una anguila o incluso un tiburón como un tiburón de Groenlandia.

"No hay ADN de tiburón en Loch Ness según nuestro muestreo. Tampoco hay ADN de bagre en Loch Ness según nuestro muestreo. Tampoco podemos encontrar ninguna evidencia de esturión ", dice el profesor Gemmell.

La teoría restante que el profesor Gemmell no puede refutar en base a los datos ambientales obtenidos del ADN es que lo que la gente está viendo es una anguila muy grande.

"Hay una cantidad muy significativa de ADN de anguila. Las anguilas son muy abundantes en Loch Ness, con ADN de anguila que se encuentra en casi todos los lugares muestreados, hay muchas de ellas. Entonces, ¿son anguilas gigantes? Bueno, nuestros datos no revelan su tamaño, pero la gran cantidad de material dice que no podemos descartar la posibilidad de que haya anguilas gigantes en Loch Ness. Por lo tanto, no podemos descartar la posibilidad de que lo que la gente ve y cree es que el Monstruo del Lago Ness podría ser una anguila gigante".

El profesor Gemmell agrega que "se necesita más investigación para confirmar o refutar la teoría, por lo que, según nuestros datos, las anguilas gigantes siguen siendo una idea plausible".

Señala que en 1933 los investigadores también habían propuesto que una anguila gigante podría ser la explicación de algunos de los avistamientos realizados en ese momento. Esa idea luego desapareció a medida que las nociones de reptiles extintos se hicieron más prominentes.

Señala otra evidencia, como el video filmado por Gordon Holmes en 2007 que muestra una forma de torpedo de cuatro metros que aparentemente nada en la superficie del lago respalda la hipótesis de una anguila gigante, un pez grande o quizás un mamífero marino.

"Los buzos han afirmado que han visto anguilas que son tan gruesas como sus piernas en el lago, ya sea que estén exagerando o no, no lo sé, pero existe la posibilidad de que haya anguilas muy grandes en el lago. Si son tan grandes como unos cuatro metros como sugieren algunos de estos avistamientos, bueno, como genetista, pienso mucho en las mutaciones y la variación natural, y aunque una anguila tan grande estaría muy fuera del rango normal, no parece imposible que algo podría crecer a un tamaño tan inusual".