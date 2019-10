2 de octubre de 2019

Los géiseres de Encélado emiten compuestos ligados en la Tierra a la vida

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nuevos tipos de compuestos orgánicos, los ingredientes de los aminoácidos, componentes básicos de la vida en la Tierra, han sido detectados en los géiseres que brotan de la luna Encélado de Saturno.

Los hallazgos son el resultado del profundo análisis de los datos de la ya fiunalizada misión Cassini de la NASA.

Potentes respiraderos hidrotermales expulsan material del núcleo de Encélado, que se mezcla con el agua del océano subsuperficial masivo de la luna antes de que se libere al espacio como vapor de agua y granos de hielo. Se determinó que las moléculas recién descubiertas, condensadas en los granos de hielo, eran compuestos portadores de nitrógeno y oxígeno.

En la Tierra, compuestos similares son parte de reacciones químicas que producen aminoácidos, los componentes básicos de la vida. Los respiraderos hidrotermales en el fondo del océano proporcionan la energía que alimenta las reacciones. Los científicos creen que los respiraderos hidrotermales de Encélado pueden funcionar de la misma manera, suministrando energía que conduce a la producción de aminoácidos.

"Si las condiciones son correctas, estas moléculas que provienen del océano profundo de Encelado podrían estar en la misma vía de reacción que vemos aquí en la Tierra. Todavía no sabemos si los aminoácidos son necesarios para la vida más allá de la Tierra, pero encontrar las moléculas esa forma de aminoácidos es una pieza importante del rompecabezas", dijo en un comunicado Nozair Khawaja, quien dirigió el equipo de investigación de la Universidad Libre de Berlín. Sus hallazgos fueron publicados en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Aunque la misión Cassini finalizó en septiembre de 2017, los datos que proporcionó se extraerán durante décadas. El equipo de Khawaja utilizó datos del Analizador de polvo cósmico de la nave espacial, o CDA, que detectó los granos de hielo emitidos por Encélado en el anillo E de Saturno.

Los científicos utilizaron las mediciones del espectrómetro de masas del CDA para determinar la composición del material orgánico en los granos.

Los orgánicos identificados se disolvieron primero en el océano de Encelado, luego se evaporaron de la superficie del agua antes de condensarse y congelarse en los granos de hielo dentro de las fracturas en la corteza de la luna, encontraron los científicos. Soplados en el espacio con el penacho ascendente emitido a través de esas fracturas, los granos de hielo fueron analizados por el CDA de Cassini.

Los nuevos hallazgos complementan el descubrimiento del equipo el año pasado de moléculas orgánicas complejas grandes e insolubles que se cree que flotan en la superficie del océano de Encélado. El equipo profundizó con este trabajo reciente para encontrar los ingredientes, disueltos en el océano, que son necesarios para los procesos hidrotermales que estimularían la formación de aminoácidos.

"Aquí estamos encontrando bloques de construcción orgánicos más pequeños y solubles, precursores potenciales de aminoácidos y otros ingredientes necesarios para la vida en la Tierra", dijo el coautor Jon Hillier.

"Este trabajo muestra que el océano de Encélado tiene bloques de construcción reactivos en abundancia, y es otra luz verde en la investigación de la habitabilidad de Encelado", agregó el coautor Frank Postberg.