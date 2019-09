23 de septiembre de 2019

Los humanos modernos son una especie africana pero con muchos orígenes

Nuestro pasado evolutivo debe entenderse como el resultado de cambios dinámicos en la conectividad, o el flujo de genes, entre los primeros humanos diseminados por diferentes partes de África.

Es la conclusión de un nuevo estudio publicado en 'Nature Ecology and Evolution', que plantea dejar de discutir sobre de qué parte de África vinieron realmente los humanos.

Ver las poblaciones humanas pasadas como una sucesión de ramas discretas en un árbol evolutivo puede ser engañoso, señalan, porque reduce la historia humana a una serie de 'tiempos de división' que pueden ser ilusorios.

Según la arqueóloga doctora Eleanor Scerri y los genetistas doctor Lounès Chikhi y el profesor Mark Thomas, la búsqueda de una única ubicación original del origen de los humanos modernos es una búsqueda inútil.

"La gente como nosotros comenzó a aparecer en algún momento entre 500.000 y 300.000 años atrás --recuerda el doctor Scerri, líder del grupo del Grupo de Investigación de la Evolución Panafricana en el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana--. Eso es algo del orden de 8.000 generaciones, mucho tiempo para que los ancestros se movieran y exploraran un gran espacio. Sus movimientos, patrones de mezcla e intercambios genéticos son lo que nos dio origen".

"La genética de los humanos contemporáneos es muy clara. La mayor diversidad genética se encuentra en los africanos --explica el profesor Thomas del University College London--. "La vieja teoría de que descendemos de las poblaciones regionales diseminadas por el Viejo Mundo en los últimos millones de años más o menos no está respaldada por datos genéticos".

"Claro que los no africanos de hoy tienen cierta ascendencia de los neandertales, y algunos tienen ascendencia apreciable de los descubiertos recientemente denisovanos --admite--. Y quizás otros grupos de homínidos antiguos aún no descubiertos también se cruzaron con nosotros, el Homo sapiens. Pero nada de esto cambia el hecho de que más del 90% de la ascendencia de todos en el mundo se encuentra en África en los últimos 100.000 años".

Por ello, "el problema es que saber que somos una especie africana ha llevado a muchos a hacer la pregunta de 'en qué parte de África'", agrega.

"Superficialmente esta es una pregunta razonable. Pero cuando consideramos los patrones genéticos junto con lo que sabemos de fósiles, herramientas antiguas y climas antiguos, la visión de 'región única de origen' simplemente no es suficiente, y tenemos que empezar a pensar de manera diferente --recuerda--. Esto significa diferentes modelos, y argumentamos en el documento actual que los modelos de población estructurados son el camino a seguir".

"Visto a través de la lente de los cambios dinámicos en la conectividad, o metapoblaciones, para ser técnicos, la interpretación de los cambios de datos disponibles", afirma el doctor Chikhi, del laboratorio CNRS Evolution et Diversité Biologique en la Universidad de Toulouse y el investigador principal en el Gulbenkian Instituto de Ciencias de Lisboa.

"En lugar de una serie de divisiones de población que se ramifican de un árbol ancestral, los cambios en la conectividad entre diferentes poblaciones a lo largo del tiempo parecen una suposición más razonable, y parecen explicar varios patrones de diversidad genómica no explicados por los modelos alternativos actuales --señala--. Las metapoblaciones son el tipo de modelo cabría esperar si las personas se estuvieran moviendo y mezclando durante largos períodos y amplias áreas geográficas. Hoy no podemos identificar objetivamente esta área geográfica solo a partir de datos genéticos".

Los científicos argumentan que esta visión no solo está mejor respaldada por la evidencia fósil, genética y arqueológica, sino que también explica mejor el registro paleoantropológico más allá de África.

"Vemos fósiles humanos primitivos físicamente diversos de toda África, algunos linajes genéticos muy antiguos y un cambio panafricano en tecnología y cultura material que refleja la cognición avanzada, incluidas las nuevas innovaciones técnicas y sociales, en todo el continente", dice el doctor Scerri.

Los autores enfatizan que todo esto significa que la comunidad científica finalmente puede tener los medios para abordar preguntas complejas en estudios evolutivos humanos que no se pudieron abordar previamente.

En este sentido, el doctor Chikhi señala: "Tenemos tantos datos nuevos ahora de la genética, la arqueología y los fósiles, y una mejor comprensión de cómo los climas y entornos pasados afectaron a los primeros humanos. Hemos llegado a un punto en el que los viejos modelos están limitando el progreso en nuestra comprensión del pasado".

"Un modelo de metapoblación nos ayuda a encontrar una manera de reconocer la evidencia paleontológica, arqueológica y genética de un origen africano reciente con flujo limitado de genes de metapoblaciones no africanas, como los neandertales, sin caer en debates excesivamente polémicos y restrictivos", agrega el experto.

Los autores afirman que cualquier modelo que afirme representar la evolución humana tendría que explicar satisfactoriamente los patrones de variación en los componentes de datos genéticos, morfológicos y culturales, y ser coherente con los cambios climáticos que han dado forma a nuestras ecologías durante la mayor parte del último millón de años.

"Un modelo de metapoblación estructurado hace esto sin negar ninguna de las últimas evidencias. No requiere que encontremos una región de origen mítica, o que fechemos eventos de división limpios cuyo significado esté lejos de ser claro. Los modelos de árboles de población nos obligan a pensar en tales términos, y esto puede ser muy engañoso", advierte el doctor Chikhi.

Los investigadores reconocen que el pasado fue un lugar confuso y que los modelos antiguos, aunque en gran medida desacreditados ahora, han sido útiles para dar sentido a un registro con muchas lagunas. Los modelos pueden ser muy útiles incluso cuando están equivocados, pero cuando se les da prioridad sobre los datos pueden restringir el progreso.

"La evidencia convergente de diferentes campos enfatiza la importancia de considerar una estructura de metapoblación en nuestros modelos de evolución humana", señala el profesor Thomas.

Y el doctor Chikhi agrega: "Esta compleja historia de subdivisión de la población debería llevarnos a cuestionar los modelos actuales de los antiguos cambios en el tamaño de la población y quizás reinterpretar algunos de los viejos cuellos de botella como cambios en la conectividad".

"Si observamos los datos disponibles a través de la lente de los cambios en la conectividad, el registro comienza a tener mucho más sentido. Necesitamos tanta flexibilidad para poder dar sentido al pasado, o nos perdemos en un malestar de siempre, con un aumento de especies con nombre, trayectorias fallidas y árboles de población que nunca existieron", señala el profesor Thomas.

"La ciencia siempre favorece la explicación más simple y cada vez es más difícil apegarse a viejas narraciones cuando tienen que complicarse demasiado para mantenerse relevantes", prosigue.

"No podemos negar nuestros orígenes africanos, pero definitivamente todavía no tenemos la resolución de incluir o excluir diferentes fragmentos de evidencia simplemente porque no se ajustan a un punto de vista particular. Necesitamos mejores razones que eso", concluye el doctor Scerri.