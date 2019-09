25 de septiembre de 2019

El iridio pierde su identidad cuando interactúa con el níquel

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Materiales ultrafinos a base de iridio, miembros de la familia del platino, pierden su identidad y sus electrones actúan de forma extraña cuando se conectan con capas a base de niquel.

Estas capas de niquel tienen un impacto inesperadamente fuerte sobre los iones de iridio, según el físico de la Universidad de Rutgers-Nuevo Brunswick, Jak Chakhalian, autor principal de un nuevo estudio que se publica en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

La investigación también descubrió un nuevo tipo de estado magnético cuando crearon superestructuras artificiales superfinas que contienen iridio y níquel, y sus hallazgos podrían conducir a una mayor manipulación de los materiales cuánticos y una comprensión más profunda del estado cuántico para la nueva electrónica.

"Parece que la naturaleza tiene varios trucos nuevos que obligarán a los científicos a reevaluar las teorías sobre estos materiales cuánticos especiales debido a nuestro trabajo", dijo Chakhalian en un comunicado. "La física por analogía no funciona. Nuestros hallazgos requieren una evaluación cuidadosa y una reinterpretación de los experimentos sobre 'física de la órbita giratoria' y magnetismo cuando las interfaces o superficies de materiales con átomos de platino están involucrados".

Se logró una comprensión profunda del fenómeno gracias a los cálculos de vanguardia defendidos por los coautores de Rutgers, Michele Kotiuga, becaria postdoctoral, y la profesora Karin Rabe.

Los científicos descubrieron que en la interfaz entre una capa que contiene níquel y otra con iridio, surge una forma inusual de magnetismo que afecta fuertemente el comportamiento del giro y el movimiento orbital de los electrones. El comportamiento recientemente descubierto es importante porque los materiales cuánticos con una interacción espín-órbita muy grande son candidatos populares para materiales topológicos novedosos y superconductividad exótica.