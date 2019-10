16 de octubre de 2019

Más de 20 ataúdes sellados aparecen en una ncrópolis de Luxor

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un escondite con más de 20 ataúdes de madera intactos y sellados ha sido descubierto en una necrópolis de la era faraónica al oeste de la ciudad egipcia de Luxor.

El ministro de Antigüedades, Khaled El-Enany, y el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Mostafa Waziri, se desplazaron al yacimiento de Al-Asasif para inspeccionar el lugar del hallazgo.

Waziri dijo que el descubrimiento se considera el más grande de los últimos años, ya que el escondite incluye más de 20 ataúdes de madera pintados y en buen estado. Fueron encontrados agrupados en dos niveles, uno encima del otro, según la prensa egipcia. Más detalles se ofrecerán el 19 de octubre.

Asasif es una necrópolis situada en la orilla occidental del Nilo en Tebas, cerca de Deir el Bahari y al sur de la necrópolis de Dra Abu el-Naga. Contiene principalmente tumbas de altos funcionarios egipcios de las dinastías XVIII (1550 y 1295 a. C.), XXV (747 a 664 a. C.) y XXVI (664 a 525 a. C.).