16 de octubre de 2019

Se observan detalles fantasmales en las afueras de las galaxias

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Astrónomos han completado la encuesta más grande hasta la fecha de los tenues entornos de galaxias cercanas, probando con éxito un sistema de bajo costo para explorar estos sistemas estelares locales.

R. Michael Rich, de la Universidad de California, Los Ángeles, dirigió un equipo internacional que realizó la colaboración HERON (Haloes and Environments of Nearby Galaxies), publicada en un artículo en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. El equipo encuentra que los diámetros de las afueras galácticas, los halos, parecen correlacionarse con el brillo y el tipo de galaxia.

Las regiones externas de las galaxias contienen estrellas antiguas expulsadas en colisiones con otras galaxias, así como estrellas que fueron de las primeras en formarse en la historia de la galaxia. Comprender estas regiones ayuda a rastrear las estructuras invisibles de materia oscura enredadas con las estrellas visibles y el gas que constituyen el componente más obvio de una galaxia.

Para la encuesta, el equipo usó un telescopio dedicado relativamente pequeño de 28 pulgadas (0.7 m) cerca de Frazier Park, California; Se observaron 119 galaxias en el estudio, un conjunto de datos más grande que cualquier encuesta previa de este tipo. Las imágenes se adquirieron usando un chip CCD (similar al que se encuentra en las cámaras digitales), con cada píxel en el chip que cubre un área de cielo más grande que un sistema similar en telescopios más grandes.

El resultado fue que en una exposición de 1 hora, el telescopio revela los débiles proyectiles y plumas expulsadas en colisiones de galaxias tan claramente como una exposición de longitud comparable en el telescopio Canadá-Francia en Hawai de 3.6 m, o un tiempo de exposición total de 21 horas usando un telescopio aficionado convencional. El costo total del sistema de telescopio también es económico: aproximadamente 150.000 dólares o menos del 10% del costo de proyectos similares.

"Nos sorprendió lo poderoso que podría ser un telescopio de tan modesto tamaño", dijo Rich. "Habrá muchos peces interesantes para atrapar en esta bahía particular del océano cósmico, ofreciendo una vida potencial de estudios con telescopios muy grandes", agregó.

El código desarrollado por Aleksandr Mosenkov, de la Academia de Ciencias de Rusia, permitió al equipo medir con precisión la extensión de las galaxias. El equipo descubrió que el diámetro del halo de una galaxia está correlacionado con el brillo de una galaxia; esas galaxias más brillantes que la Vía Láctea (la galaxia en la que vivimos) muestran los halos más grandes, algunos de más de 600,000 años luz de diámetro, significativamente más grandes que la Vía Láctea y sus satélites.

Los halos más grandes se encuentran en las galaxias rojas redondas conocidas como galaxias elípticas gigantes (un buen ejemplo es Messier 87, ubicado en el cúmulo de Virgo) que pesan hasta 1 millón de millones de soles, pero también se pueden encontrar halos gigantes en galaxias como La Vía Láctea que tiene un disco.

Estas estrellas lejanas y muy débiles pueden rastrear la extensión de la materia oscura asociada con estas galaxias, una posibilidad que el equipo planea explorar en el futuro. El equipo había buscado una conexión entre la evidencia de una colisión de galaxias y la cantidad de formación de estrellas observada en una galaxia, pero no se ve ninguna: es probable que las galaxias viejas, rojas y muertas tengan colisiones visibles como una galaxia de disco con un estallido juvenil de formación estelar; en cambio, las colisiones se han producido principalmente en cualquier galaxia más luminosa que la Vía Láctea. "Anteriormente, un estudio como este examinaría un puñado de galaxias; una muestra de este tamaño no tiene precedentes ", dijo Mosenkov.