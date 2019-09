23 de agosto de 2019

Portaltic.-Android 10 actualizará a la gama alta de Nokia en el último trimestre de 2019

MADRID, 23 Ago. (Portaltic/EP) -

Nokia ha anunciado las fechas de lanzamiento de Android 10 (anteriormente conocido como Android Q) en sus dispositivos móviles, siendo uno de los primeros en actualizarse el Nokia 9 Pureview, su 'smartphone' con cinco cámaras, que junto a otros gama alta de la compañía recibirán el nuevo sistema de Google en el último trimestre de 2019.

HMD Global, empresa desarrolladora de los dispositivos móviles marca Nokia, ha desvelado en un comunicado que los primeros 'smartphones' de la marca que incorporarán Android 10 serán el Nokia 7.1, el Nokia 8.1 y el Nokia 9 PureView, que lo harán entre octubre y diciembre de este año.

Por su parte, el Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus y Nokia 7 Plus se actualizarán a Android 10 entre finales de 2019 y principios de 2020. Al inicio del primer trimestre d2 2020 contarán con el nuevo sistema operativo el Nokia 2.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2 y Nokia 4.2, y más tarde llegará también Android 10 al Nokia 1 Plus, Nokia 5.1 Plus y Nokia 8 Sirocco.

Y en el segundo trimestre de 2020, es decir, entre abril y junio, se actualizará su gama de entrada con los modelos Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1 y Nokia 1.

Además, desde la empresa recuerdan que los usuarios de estos dispositivos tendrán dos años de actualizaciones del sistema operativo y tres años de actualizaciones de seguridad.