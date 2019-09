25 de septiembre de 2019

Android 10 (Go Edition) mejora la velocidad de las apps e introduce una nueva encriptación para la gama de entrada

MADRID, 25 Sep. (Portaltic/EP) -

La gama de entrada de los dispositivos Android contarán a finales de de otoño con la versión del sistema operativo Android 10 (Go edition), que introduce mejoras en la velocidad de ejecución de las aplicaciones y una nueva encriptación de datos.

Como informa la Google en un comunicado, en los últimos 18 meses han llegado al mercado más de 1.600 modelos de dispositivos Android Go en más de 180 países. Android Go Edition es una versión de Android simplificada, enfocada a mercados emergentes, que ofrece los servicios y las aplicaciones de Google en dispositivos de entrada con características más básicas y conexiones débiles o inestables.

Android 10 (Go edition) ha sido desarrollado para funcionar de forma rápida y eficiente en 'smartphones' de características básicas. Las aplicaciones se cargan un 10 por ciento más rápido que en la versión anterior y llegará con una encriptación específica para este tipo de dispositivos, Adiantum, creada por Google, con la que los 'smartphones' de la gama de entrada podrán encriptar datos sin que esto afecte a su rendimiento.

Android 10 (Go edition) también mejora las aplicaciones de Google pertenecientes a la versión Go. En este sentido, Google Go, la app del buscador, introduce la característica 'read-out-loud', que funciona también con conexiones 2G, y mediante inteligencia artificial, es capaz de identificar en los textos largos de la web lo más importante, que lee en voz alta. Para ello, emplea tecnología de procesamiento de lenguaje natural y de síntesis de discurso.

El usuario accede a los más importante del texto con una herramienta que apenas realiza consumo de datos móviles, y que puede leer en voz alta "miles de millones de páginas web" en 28 idiomas, como señalan desde la compañía.

Lens en Google Go también lee en voz alta y traduce los textos que el usuario apunta con la cámara del móvil. YouTube Go, por su parte, reproduce los vídeos de forma más fluida en conexiones débiles, y Gallery Go de Google Fotos usa el aprendizaje automático para organizar las fotografías y ofrece herramientas de edición que funcionan sin conexión a Internet.

Android 10 (Go Edition) estará disponible a finales de otoño.