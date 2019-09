30 de agosto de 2019

Portaltic.-Android 10 se llamó pastel de membrillo durante su desarrollo

MADRID, 30 Ago. (Portaltic/EP) -

Google ha prescindido de los postres como parte del nombre de su nuevo sistema operativo móvil, que se conocerá simplemente como Android 10, si bien durante su desarrollo, el equipo de desarrollo lo llegó a llamar Quince Tart

Encontrar el nombre de un postre que empezara por la letra 'Q', y que fuera más o menos conocido en todo el mundo, no fue tarea fácil, como han explicado el vicepresidente de Ingeniería para Android, Dave Burke, y el ingeniero de software Dan Sadler, en una entrevista en el canal de YouTube All About Android.

A nivel interno, Android Q se conocía como Quince Tart (pastel de membrillo), e incluso las letras 'qt' llegaron a aparecer en la construcción del Proyecto de Código Abierto de Android (AOSP) para Android 10.

No obstante, Burke ha reconocido que su elección para el nombre de postre era Queen Cake, un pastel con una guinda con coco rallado encima y cuyo nombre real es Queen Elizabeth cake, en referencia a la reina Isabel II de Inglaterra.

Finalmente, en el equipo de Android decidieron prescindir del postre y de la letra, porque el nuevo nombre es simplemente Android 10. Este cambio está acompañado de un nuevo logo, con tipografía renovada.

Burke y Sadler también hablaron del control por gestos que llegará con esta nueva versión de Android. En concreto, explicaron que tuvieron que darse prisa en su desarrollo porque los fabricantes de móviles ya estaban trabajando en sus propias versiones.