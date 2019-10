21 de octubre de 2019

Portaltic.-Android 10 llegará a los 'smartphones' de Sony desde Xperia XZ2 en adelante

MADRID, 21 Oct. (Portaltic/EP) -

Los 'smartphones' insignia de Sony lanzados al mercado desde principios de 2018 en adelante recibirán la actualización a Android 10, quedándose a las puertas la familia Xperia XZ1.

Como recoge GSMArena, el teleoperador japonés Docomo ha publicado los planes de actualización de los 'smartphones' de Sony a Android 10. Aunque se trata del listado del país asiático, adelanta los planes de la compañía a nivel global.

De esta forma, Xperia XZ2 (estándar, Compact y Premium), XZ3, Xperia 1 y Xperia 5 podrán actualizar a la siguiente versión del sistema operativo móvil de Google, es decir, 'smartphones' que empezaron a aparecer a principios de 2018.

La lista del teleoperador japonés deja fuera la familia Xperia XZ1 y los más recientes Xperia 10 y 10 Plus, si bien estos últimos no se comercializan a través de esa compañía. No obstante, no se ha compartido una fecha para la actualización.