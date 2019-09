10 de septiembre de 2019

Las conexiones 5G y la fiebre de los televisores 8K inundan IFA 2019

BERLÍN, 10 Sep. (Portaltic/EP) -

Cada vez velocidades de conexión más altas y resoluciones de imagen mayores. Las redes de datos 5G, que se han extendido también a los procesadores de gama media de la mano de Qualcomm, y la fiebre por los televisores con calidad 8K -de Samsung, LG, TCL y Sony, entre otras- han sido las principales novedades que las empresas han mostrado en el escaparate de la feria tecnológica IFA 2019.

8K ha sido el término prácticamente omnipresente en los stands de los fabricantes de televisores de la feria que se celebra en Berlín (del 6 al 11 de septiembre). Esta resolución (7.680 x 4.320 píxeles) es cuatro veces superior al 4K con sus 33,18 megapíxeles por fotograma.

A pesar de que actualmente apenas existen contenidos grabados en esta resolución, el 8K ya asomó la cabeza en la IFA de 2018 con los primeros televisores con esta resolución de Samsung (QLED Q900R de 65, 75 y 85 pulgadas) y LG, con su ThinQ OLED 8K de 88 pulgadas.

En el caso de Samsung se trata de televisores con escalado a través de la tecnología de procesamiento de imagen QuantumDot, que hace 'upscaling' de imágenes con resolución 4K y mejora su calidad y nitidez, mientras que LG y otros fabricantes hacen uso de una resolución 8K nativa.

Ahora, los principales fabricantes han colocado en IFA 2019 sus nuevos modelos de televisores 8K. Samsung ha presentado su modelo más pequeño, el QLED 8K de 55 pulgadas (se une a los ya disponibles en 65, 75, 82 y 98 pulgadas), y LG ha hecho lo propio con sus televisores Nanocell con 8K real.

A los dos gigantes surcoreanos se unen otros fabricantes que también han expuesto sus nuevos modelos de televisiones 8K: Sharp, con sus monitores LCD Aquos 8K y modelos que van desde las 120 pulgadas hasta las 31,5 pulgadas; TCL, con sus televisores OLED 8K, Hisense, con sus ULED XD de 85 pulgadas; y Sony, con sus televisores LED 'full array' BRAVIA MASTER Series ZG9 8K con HDR.

DETRACTORES DEL 8K

No obstante, no todos los fabricantes del mercado se han aventurado al lanzamiento de televisores 8K. Es el caso de Philips, que ha asegurado no tener intención de lanzar una televisión 8K por el momento debido a la escasez de contenidos. En el horizonte se perfilan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que sí se emitirán en 8K.

Así lo ha aseverado en un 'workshop' de la compañía su director de Product Strategy & Planning, Danny Tack, que aunque ha mostrado un prototipo con esta resolución ha reconocido que "estamos compitiendo pero aún no tenemos nuestra tecnología final" 8K. La empresa holandesa ha apostado en IFA por el 4K para sus dos nuevos buques insignia: OLED+934 y OLED+984.

"Habrá que esperar al menos dos años para tener 8K" que sea comercialmente viable, según Tack, que también ha añadido que la esta resolución solamente está recomendada para televisores de al menos 77 pulgadas, en los que se puede apreciar la alta resolución.

La viabilidad comercial del 8K se dificulta también por el precio ya que, por ejemplo, los televisores MASTER Z9G de Sony 8K de 98 pulgadas se venden desde junio en Estados Unidos por 70.000 dólares.

Oteos fabricantes de televisores han presentado también novedades ajenas al 8K entre los que destaca Panasonic. La compañía japonesa ha mostrado en IFA su nuevo sistema con dos capas de panel LCD -que mejoran los niveles de negro y los acercan al OLED- y una nueva pantalla OLED transparente, que "se asemeja a una vitrina de cristal" según la compañía y se acompaña por un marco de madera.

LA BATALLA DEL 5G: QUALCOMM VS. HUAWEI

Dejando al margen la guerra comercial entre Estados Unidos y China y sus efectos colaterales en el veto a Huawei (prorrogado de momento hasta noviembre), IFA ha sido el escenario de otra batalla: en este caso entre Huawei y Qualcomm, por conseguir el liderazgo en la producción de procesadores con soporte para la tecnología de datos móviles de quinta generación (5G).

Qualcomm ha sido el primero de los contendientes en intervenir, siendo la primera compañía en anunciar la integración del 5G en la gama media en su estrategia para 2020.

Huawei, por su parte, ha contraatacado presentando su gama de procesadores móviles de desarrollo propio Kirin 990, con módem 5G integrado también de serie en el procesador, basado en la arquitectura de siete nanómetros.

Esta nueva familia de procesadores hará su llegada esto mismo mes de septiembre, ya que estarán presentes en su nueva familia de teléfonos Mate 30, que presentará el próximo 19 de septiembre en Múnich (Alemania).

Samsung, por su parte, no se queda atrás, y unos días antes que Huawei presentó Exynos 980, que integra en un mismo chip un módem 5G y una unidad de procesamiento inteligent, y cuya fabricación masiva comenzará a finales de año.

ELECTRODOMÉSTICOS MODULARES E INTELIGENTES

IFA es una feria centrada especialmente en electrónica de consumo y electrodomésticos hogar, y en este sentido las compañías también han presentado sus novedades en gamas blancas de electrodomésticos de cara a lo que resta de 2019.

Entre las principales novedades destaca Samsung con la llegada de sus nuevos frigoríficos BESPOKE, un sistema modular que permite personalizar el equipo a través de unidades modulares. Los módulos cuentan con una gran variedad de tamaños disponibles, desde modelos con una sola puerta hasta diseños con cuatro, adaptables a diferentes espacios, según las necesidades de los usuarios.

El gigante surcoreano ha presentado también en IFA 2019 su AirDresser, un electrodoméstico para refrescar la ropa que parece un armario con un espejo en vertical pero que también es capaz de desinfectarla y de plancharla.

LG, por su parte, ha apostado por la gama blanca de dispositivos inteligentes de su familia ThinQ, permitiendo por primera vez interactuar con los dispositivos a través de comandos de voz a su aplicación móvil, usando para ello el Asistente de Google.

Otras propuestas destacables de LG para el hogar conectado son su espejo inteligente LG ThinQ Fit, equipado con cámaras 3D y que permiten labores como compras, y también su nueva vinoteca 'premium' LG Signature.

Por su parte, otras compañías como Beko también han presentado sus novedades, entre las que destacan sus nuevos lavavajillas con sistema Autodose, con un depósito de detergente y abrillantador con capacidad para 23 ciclos de lavado y que dosifica el líquido según cómo de sucios estén los platos.

Estas propuestas de nuevos electrodomésticos para el hogar han sido el toque original de una IFA 2019 que -ya lo advertían los organizadores en la inauguración del evento- se ha centrado en la llegada del 5G y que finalmente ha tenido como protagonista al 8K.