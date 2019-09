4 de septiembre de 2019

Portaltic.-Facebook extiende su herramienta de reconocimiento facial, que sustituye a las sugerencias de etiquetado

MADRID, 4 Sep. (Portaltic/EP) -

Facebook ha extendido su herramienta de reconocimiento facial a nivel global, con nuevos ajustes que aparecerán tanto a los usuarios nuevos de la red social como a aquellos que tenían activada la herramienta de sugerencias de etiquetado, que deja de estar disponible.

La inteligencia artificial (IA) aplicada al reconocimiento facial permite a los usuarios dotar de un factor extra de protección a la cuenta de los usuarios en la red social. Pretende servir de ayuda para proteger a los usuarios de "que alguien use su foto para suplantar su identidad", como afirma la red social en la sección de ajustes de la herramienta.

También notifica sobre fotografías en las que aparece pero en las que todavía no se le ha etiquetado. Así, el usuario puede "encontrar fotos y vídeos en los que aparece para que podamos ayudar a revisar o compartir contenido, sugerir etiquetas, y proporcionar contenido más relevante y recomendaciones".

El reconocimiento facial también será de utilidad para "proporcionar herramientas de accesibilidad diciéndole a las personas con discapacidades visuales quién está en una foto o vídeo", aseguran desde Facebook.

Las opciones de gestión de esta herramienta estarán disponible para los nuevos usuarios, y también para aquellos que tenían activada la sugerencias de etiquetado. El usuario puede escoger si activa la herramienta de reconocimiento facial desde la página de ajustes.

Con ella se elimina la función de sugerencia de etiquetas, que proponía al usuario cuando publicaba una fotografía o un vídeo que añadiera las etiquetas de las personas que aparecían en el mismo, indicando el nombre de su perfil. Esta función la adquiere la herramienta de reconocimiento facial.

Desde la compañía, avisan que todas aquellas personas que no tengan activado el reconocimiento facial recibirán una notificación con información sobre la nueva función y acceso a activarla o no. En el comunicado publicado en su blog oficial recalcan que si no se activa, "no usaremos el reconocimiento facial para reconocerte ni sugeriremos etiquetas".

Por su parte, en cuanto a la privacidad, han resaltado que "la tecnología de reconocimiento facial de Facebook no te reconoce a extraños", y que "no compartimos la información de tu reconocimiento facial con terceros".