14 de octubre de 2019

Portaltic.-Huawei transferirá sus servicios móviles a Huawei Services en Hong Kong el próximo 1 de noviembre

MADRID, 14 Oct. (Portaltic/EP) -

Huawei transferirá sus servicios móviles a la compañía Huawei Services de Hong Kong (China) el próximo 1 de noviembre con el objetivo de innovar sus servicios de contenido digital y expandirlos a sus clientes, aunque no afectará a los derechos ni obligaciones legales de los usuarios, que además podrán denegar el cambio dándose de baja en Huawei ID.

Huawei ha avisado a sus clientes a través de su página oficial y de una notificación en sus dispositivos móviles, de que "debido a cambios organizativos dentro del grupo Huawei, el 1 de noviembre de 2019, Aspiegel Limited transferirá todos los servicios móviles de Huawei a Huawei Services Co.,Ltd, una subsidiaria de Aspiegel Limited, constituida y con base en Hong Kong (China)".

Estos servicios son AppGallery, APP Assistant, Wallet, Huawei ID, MemberCenter, IAP, Points, Themes, ScreenMagazine, Music, Mobile Cloud, Browser, AppAdvisor, Assistant y Health. La medida afectará a varios países de Asia, Latinoamérica, Oriente Medio y África, y Europa y, aunque no incluye España como tal, sí que aparecen Ceuta, Melilla y Canarias.

Con este cambio, la empresa pretende "presentar innovadores servicios de contenido digital y expandir los productos y servicios disponibles a clientes", según afirman en el comunicado, que apostilla que la decisión forma parte de "nuestro compromiso para proporcionar los mejores servicios posibles y continuar ofreciendo mucho más". De hecho, aseguran que "incorporaremos nuevos servicios móviles en el futuro".

Desde la compañía declaran que para cumplir con su compromiso, han reestructurado algunas de sus operaciones, y están llevando a cabo actividades comerciales a nivel mundial y "desarrollando todos los servicios móviles de Huawei desde nuestros centros de servicios móviles en Irlanda y Hong Kong".

Por otra parte, apuntan que en el futuro será Huawei Services la que asuma todas las responsabilidades y obligaciones legales de Aspiegel Limited en los países afectados, siendo la nueva empresa responsable de proteger los datos personales de los clientes, que recalcan que "no se verán afectados de ninguna forma". Los datos personales "continuarán siendo procesados de la misma manera que antes, de conformidad con las leyes aplicables, y permanecerán en nuestro centro de datos en Singapur", como afirma la empresa.

Por otra parte, Huawei remarca que este cambio "no afectará a nuestros servicios desde el punto de vista del uso por parte del cliente", lo que quiere decir que no afectará la garantía del dispositivo. De hecho, aseguran que los derechos y obligaciones legales de los usuarios en general "no se verán afectados por este cambio".

A pesar de ello, señalan que "si usted es un usuario de Huawei que vive en alguna de las regiones antes mencionadas, se aplicarán las leyes locales de su país en aquellos casos donde dichas leyes proporcionen una protección más sólida y de carácter obligatorio".

El cambio se aplicará automáticamente en todos los dispositivos móviles Huawei, el usuario no tendrá que hacer nada para activarlo. Sin embargo, el usuario puede no aceptar el cambio, en cuyo caso tendrá que eliminar su cuenta de Huawei ID. Para ello, habrá que acceder a ajustes, Huawei ID e inicar sesión. Una vez hecho esto, tendrá que volver a introducirse en ajustes, y esta vez pulsar sobre eliminar cuenta.

Los servicios móviles de Huawei no estarán disponibles hasta que el usuario no cree un nuevo Huawei ID, de acuerdo con la compañía. Sí tendrá acceso a funciones basicas del teléfono, como hacer llamadas, tomar fotografías o enviar mensajes de texto.

Desde la empresa, avisan de que con la eliminación de Huawei ID se elimina toda la información de la cuenta, así como de Huawei Cloud, "incluida la información importante en Cloud, como las fotos, los contactos y los archivos sincronizados y almacenados en la copia de respaldo", apostillan. Esto se hará "de forma permanente y no se podrá recuperar, ni siquiera si crea un nuevo Huawei ID".

Esta transferencia de servicios móviles se enmarca dentro del veto de Estados Unidos a Huawei, al incluir a la empresa china dentro de una "lista negra" por considerala una "amenaza para la seguridad nacional". Esto impide que la compañía china hago uso de productos de 'software' o 'hardware' estadounidenses para sus productos.