Portaltic.-Un juez alega que a nadie le preocupa el recuento de píxeles falsos por el notch en los iPhone X

Un juez federal de Estados Unidos ha alegado que nadie está preocupado por el recuento de píxeles falsos en el juicio sobre la demanda que dos usuarios interpusieron contra Apple por no ofrecer en sus iPhone la resolución y tamaño de pantalla indicadas en la descripción del producto al contar áreas sin píxeles como el 'notch' o las esquinas curvas.

El juez de Distrito de Oakland, California (Estados Unidos), Hawood S. Gilliam Jr, ha alegado que "no parece que haya nadie en América que esté realmente preocupado" sobre los píxeles, según apunta The Verge. Las declaraciones se han producido en el juicio sobre la demanda contra Apple que interpusieron en diciembre Christian Sponchiado y Courtney Davis porque aseguraban que los iPhone tenían una resolución y tamaño de pantalla menor que la que se señalaba en la descripción del producto.

Esto afecta a los dispositivos iPhone X, iPhone XS y iPhone XS Max, de acuerdo con los demandantes, que afirman que estos dispositivos "no tienen la resolución de pantalla anunciada porque no tienen el número de píxeles de pantalla anunciados (2.436 x 1.125 en los iPhone x y XS, y 2.688 x 1.242 en el XS Max". Además, añaden que "no tienen el tamñano de pantalla anunciado medido en pulgadas".

En la demanda aseguran que "el engaño del píxel tiene su raíz en la tergiversación de las pantallas de los productos, que no usan píxeles verdaderos de la pantalla". Así, declaran que la empresa cuenta "falsos píxeles como si fueran verdaderos píxeles", pues tienen en cuenta áreas como la muesca en pantalla ('notch') y las esquinas curvas del dispositivo donde no hay realmente píxeles.

De acuerdo con The Verge, Apple argumenta en contra que en la caja en la que vienen los iPhone ya explica cómo se mide el tamaño de su pantalla y que además llevan intentando que se desestime este caso desde marzo. Por su parte, los demandantes tienen el objetivo de convertirlo en un caso a escala nacional, algo que aún no ha sido certificado, de acuerdo con el medio, pues el juez ha afirmado que hay una serie de precedentes legales que podrían hacer que esto no llegara a ser así.