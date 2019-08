19 de agosto de 2019

Nintendo anuncia los videojuegos 'indie' que llegarán a Switch en los próximos meses, incluido Ori and the Blind Forest

MADRID, 19 Ago. (Portaltic/EP) -

Nintendo ha participado este lunes en la feria de videojuegos Gamescom 2019, celebrada en Colonia (Alemania), y ha presentado sus novedades en videojuegos independientes ('indie') para su consola Switch, con Ori and the Blind Forest: Definitive Edition, Hotline Miami Collection y SUPERHOT como títulos más destacados.

En el evento 'Indie World', la compañía japonesa ha ampliado sustancialmente el catálogo de Switch con las fechas de lanzamiento en Europa de 14 nuevos videojuegos independientes destacados y otros 15 adicionales que llegarán en entre este mismo lunes y primavera de 2020.

El 'shooter' en primera persona SUPERHOT estará a la venta en la tienda oficial de Nintendo desde este lunes, así como Hotline Miami Collection, que incluye ambas entregas de la serie de acción Hotline Miami, del estudio independiente Devolver Digital.

También se ha desvelado que Risk of Rain, el multijugador de Gearbox Publishing, llegará a Nintendo Switch este verano, junto al RPG de acción Torchlight II, que llegará el 3 de septiembre, y Eastward, el juego de aventuras de Pixpil y Chucklefish, que estará disponible a principios de 2020.

La presentación ha terminado con el anuncio, que ha sido finalmente el protagonista del evento, de que Ori and the Blind Forest: Definitive Edition, el plataformas de acción de Xbox Studios, llegará a Nintendo Switch el 27 de septiembre.

A esto se añaden otros ocho videojuegos principales: Freedom Finger (otoño 2019), The Touryst (noviembre 2019), Skellboy (3 de diciembre), Röki (invierno 2019), Youropa (invierno 2019), EarthNight (2019), Dungeon Defenders: Awakened (febrero 2020) y Skater XL (2020).

Entre los juegos adicionales se encuentran alguno como Blasphemous, de Team 17 Digital Ltd, que llegará a Europa el 26 de septiembre, mientras que Close to the Sun llegará en 2019, Cat Quest II en otoño de 2019 y Spiritfarer en primavera de 2020, entre otros.