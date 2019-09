11 de septiembre de 2019

Vilamitjana (Panasonic): "España es de los únicos países europeos sin políticas para promocionar el ahorro energético"

BERLÍN, 11 Sep. (Portaltic/EP) -

La división de aire acondicionado y calefacción de Panasonic ha mostrado en la feria tecnológica IFA 2019 la nueva generación de su solución de aerotermia Aquarea All in One, y en este marco la compañía ha destacado la importancia de una regulación del sector a nivel gubernamental: "España es de los únicos países europeos donde no existen políticas para promocionar fuertemente estos sistemas de ahorro energético".

Así lo ha asegurado Enrique Vilamitjana, director general de la división de aire acondicionado y calefacción de Panasonic en Europa y miembro de la junta directiva de la compañía, en una entrevista concedida a Europa Press en el marco de IFA 2019 en Berlín.

La compañía japonesa apuesta en esta división en la aerotermia, un sistema que permite proporcionar al mismo tiempo aire acondicionado, calefacción y agua caliente sanitaria, y que se encuentra presente en su buque insignia, la nueva generación de Aquarea All in One, un sistema que permite un 80 por ciento de reducción en el uso energético respecto a los sistemas tradicionales.

"Si utilizas calefacción de gas, por cada kilovatio (Kw) que consumes vas a obtener con suerte 0,9 Kw de energía. Con Aquarea All in One tenemos unos ratios de aprovechamiento de la energía de cinco a uno", según Vilamitjana, lo que implica que por cada Kw utilizado en aerotermia se consiguen cinco de energía.

Además de la eficiencia energética, Panasonic ha destacado también la fiabilidad como otro de los rasgos principales de su gama de productos, en especial de la calefacción. Al contrario de lo que sucede con el aire acondicionado, "la gente con la calefacción toma menos riesgos", ha considerado Vilamitjana.

Actualmente, los sistemas de aerotermia -sector en el que Panasonic es tercera en España y primera en los países escandinavos- se instalan especialmente en viviendas particulares de nueva construcción ya que "desde el punto de vista de la instalación es mucho más sencillo".

CONTROL EXTERNO QUE PUEDE HACER EL PROVEEDOR ENERGÉTICO

La simplicidad se traslada también al usuario, dado que frente a los sistemas tradicionales de calefacción de gas, agua caliente y aire acondicionado por separado, con la aerotermia solo hay que dirigirse a un solo sistema.

Los dispositivos de la gama Aquarea están conectados, de manera que pueden ser controlados de manera externa a través de una aplicación pero también mediante un sistema, implantado ya en países como Austria, en los que los proveedores energéticos pueden controlar la temperatura de las calefacciones de los usuarios.

"Estamos negociando con los proveedores de energía para que en los momentos de punta (de consumo energético, cuando todo el mundo está utilizando la calefacción al mismo tiempo) puedan regular la máquina para que esté a 21 grados", ha ejemplificado Vilamitjana.

El directivo español de Panasonic ha explicado que este sistema funciona a través de algoritmos incorporados en los sistemas que, aunque no se usan de momento en España, permiten que "el usuario nunca llegue a saber qué está pasando porque seguiría teniendo el mismo grado de confort".

AUSENCIA DE INCENTIVOS LEGISLATIVOS EN ESPAÑA

Panasonic ha llamado la intención en IFA 2019 sobre las diferencias entre España y los países del centro y norte de Europa, como Suecia, Noruega, Finlandia, Holanda e incluso Francia, que aplican políticas, en muchas casos en forma de subvenciones, para favorecer el uso de sistemas de climatización más eficientes.

"Hoy por desgracia España y Portugal son los únicos países (a nivel europeo) donde no existen políticas para promocionar fuertemente estos sistemas de ahorro energético", ha defendido Vilamitjana.

En lugar de las ayudas económicas gubernamentales, como las de Holanda, que subvenciona hasta 2.000 euros por máquina eficiente, el directivo español apuesta por una "transformación legislativa" como la de Noruega, donde desde 2020 está prohibido instalar calderas de gas.

A nivel del consumidor, los sistemas de aerotermia como Aquarea All in One se usan especialmente en obras nuevas, según Panasonic. En España, actualmente, "el retorno sobre la inversión está por encima de los cinco años", los que el usuario tarda en rentabilizar el coste del producto en forma de ahorro en la factura.

"Estoy de acuerdo en que estas tecnologías se tienen que democratizar pero este será un proceso donde aún tendremos que crear productos nuevos, mejorar las eficiencias y también que el país se implique sobre todo en forma de legislación", ha apostillado Vilamitjana.