Portaltic.-El visor de realidad virtual Oculus Quest se podrá controlar con las manos, sin mandos, a principios de 2020

MADRID, 26 Sep. (Portaltic/EP) -

Oculus ha anunciado este miércoles en el marco de su evento Oculus Connect 6 celebrado los días 25 y 26 de septiembre en Estados Unidos una nueva función para Oculus Quest que permite interactuar con los juegos de realidad virtual a través de las propias manos, sin necesidad de los habituales mandos, y que estará disponible de forma experimental a principios de 2020.

La empresa desarrolladora de realidad virtual de Facebook, Oculus, ha declarado a través de un comunicado que esta nueva funcionalidad se basa en el rastreo de las manos del usuario, que se transformarán en los mandos que controlen el juego de realidad virtual en Oculus Quest. "No necesitas coger un mando, tenerlo cargado o conectarlo con los cascos para introducirte en la realidad virtual", explican desde Oculus.

De esta forma, aseguran que las personas pueden ser "más expresivas en realidad virtual y conectar a un nivel más profundo con las experiencias sociales". Además, recalcan que podría animar a que prueben la experiencia aquellos que no se sientan cómodos con los mandos.

El sistema nace como parte de un estudio de investigación de Facebook Reality Labs y se basa en una nueva forma de utilizar "el aprendizaje profundo para entender la posición de los dedos usando únicamente las cámaras monocromáticas de Quest de hoy en día, sin cámaras activas de detección profunda, sensores adicionales o procesadores extra requeridos", detallan desde Oculus.

Esta tecnología se aproxima a la forma de la mano y crea un set de puntos 3D para representar de la manera más precisa la mano y el movimiento de dedos en realidad virtual. No se necesita controlador, sensores externos, guantes o un PC para activarlo.

Se lanzará a principios de 2020 como funcionalidad experimental para propietarios de Quest y SDK para los desarrolladores.

NUEVO MUNDO INTERCONECTADO DE REALIDAD VIRTUAL: FACEBOOK HORIZON

Oculus también ha presentado este miércoles en el marco de su evento Oculus Connect 6 a través de un comunicado, un nuevo mundo de realidad virtual denominado Facebook Horizon que permite a los usuarios interactuar entre ellos estén en el lugar del mundo en el que estén.

"Horizon es el primer paso dentro de un mundo en continua expansión de conexión y exploración donde cualquier cosa es posible", explican desde Oculus, declarando que la experiencia se basa en "la curiosidad y conexión humanas".

Así, cuando el usuario se adentre en Facebook Horizon se encontrará en una plaza llena de gente donde podrá conocer a otras personas que también estén inmersas en el juego. "La experiencia Horizon después se expande a un mundo interconectado donde las personas pueden explorar nuevos lugares, jugar a juegos, crear comunidades, e incluso crear sus propias nuevas experiencias", aseguran desde Oculus.

El usuario participará con su propio avatar que tendrá que crear la primera vez que se incorpore a Horizon. Al principio, irá pasando de juego en juego y de experiencia en experiencia que han sido construidas por Facebook, como 'Wing Strikers', un juego multijugador aéreo. Además, podrá trasladarse de los espacios públicos a nuevos lugares a través de portales denominados 'telepods'.

Sin embargo, según avance el juego, los usuarios también podrán construir sus propios mundos y actividades con la herramienta 'World Builder', "sin necesidad de tener experiencia en código previa", apuntillan desde la empresa. Además, habrá guías para ofrecer asistencia a los participantes.

Facebook Horizon estará disponible tanto en Oculus Quest como en Oculus Rift, en su versión beta a principios de 2020. Para acceder a ella, los usuarios tienen que registrarse en la página oficial de Oculus.

OCULUS LINK PARA ACCEDER A CONTENIDO RIFT DESDE QUEST

En el evento Oculus Connect 6 también se han anunciado otras novedades como Oculus Link, que permitirá que los propietarios de Quest y de un PC 'gaming' puedan acceder a contenido desde la Plataforma Rift. Se lanzará una versión beta del programa en noviembre de este año, y funcionará con la mayoría de cables USB-C de alta calidad.

Además, antes de que acabe el año, también lanzarán un cable premium para ofrecer "una experiencia de primera con el máximo rendimiento para disfrutar de contenido Rift y longitud suficiente para que puedas moverte fácilmente en un entorno de realidad virtual", declaran desde Oculus.

Por otra parte, también se ha anunciado que a partir del 26 de septiembre los propietarios de Oculus Quest podrán acceder a una gran variedad de aplicaciones Oculus Go.

Además, se actualiza Oculus TV, un 'hub' central donde se pueden descubrir y visualizar canales tanto en Oculus Quest como en Oculus Go. La última versión estará disponible en "más avanzado el otoño", según la empresa. Y han presentado Media Studio, una nueva herramienta de gestión de contenidos que permite a los creadores subir y publicar contenido inmersivo directamente en realidad virtual.

Otra novedad que han introducido ha sido LiveMaps, "nuestra visión de una superposición virtual que te permitirá anclar el contenido virtual al mundo real y habilitar otras experiencias de realidad aumentada", explican desde la compañía.

Por su parte, se ha anunciado el lanzamiento de nuevos juegos de realidad virtual como el Medal of Honor: Above and Beyond, que introducirá a los usuarios en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial y que estará disponible a partir de 2020. También Vader Immortal: A Star Wars VR Series Episode II, con nuevos poderes y habilidades con sables de luz que se lanzará en el Oculus connect 6.

Por su parte, Oculus Studios lanzará el 10 de octubre Asgard's Wrath y el 14 de noviembre Stormland, que ya se pueden reservar. Además, Beat Saber 360 se lanzará en diciembre, y Panic! At The Disco Music Pack estará disponible la próxima semana.

Y se han introducido actualizaciones del prototipo Half Dome, Half Dome 2, "más cómoda, compacta y orientada a la productividad", afirman. Y también sus nuevas investigaciones sobre Avatares Codec (representaciones digitales realistas de cabezas de humanos) de cuerpo entero orientadas a lograr interacciones más realistas y significativas.