Portaltic.-Xbox abre el registro para probar Project xCloud en octubre, su servicio de juego en 'streamig'

MADRID, 25 Sep. (Portaltic/EP) -

Xbox ha anunciado que ya está abierto el registro para probar el nuevo servicio de juego en 'streaming' de Xbox, Project xCloud, cuya fase beta se lanzará en octubre en Estados Unidos, Reino Unido y Corea, y que contará con los juegos Gears 5, Halo 5: Guardians, Killer Instinct, y Sea of Thieves.

Xbox ha desvelado en su programa Inside Xbox, emitido este martes y a través de su cuenta oficial de Twitter, que los usuarios ya se pueden registrar en la lista para probar Project xCloud, el nuevo servicio de juego en la nube de la compañía que les permitirá "jugar a juegos de una forma en la que nunca lo han hecho en sus dispositivos móviles", según afirma el vicepresidente corporativo de Project xCloud, Kareem Choudhry.

Al ser un servicio en 'streaming', los jugadores no tendrán que soportar tiempos de espera ni actualizaciones, pues el juego se restransmitirá directamente desde la nube. Podrán acceder a él tanto desde sus consolas como desde sus dispositivos móviles o tabletas.

"No estamos creando un ecosistema aparte", puntualiza Choudhry, "es tu cuenta, tus juegos guardados, tu lista de amigos... todo fluye entre los dos dispositivos", afirma refiriéndose a la consola y otro dispositivo como el móvil. "Puedes empezar Gears 5 en tu consola y luego retomar el juego en tu dispositivo a través de Project xCloud", recalca el vicepresidente del servicio.

Para utilizarlo, se necesita un mando de Xbox One con conexión Bluetooth, un dispositivo Android y conexión a Internet. Para registrarse para acceder a su versión de prueba, los usuarios tendrán que entrar en xbox.com/gamestreaming. Desde Xbox empezarán a enviar invitaciones a mediados de octubre por cupo limitado a los seleccionados, aunque afirman que más adelante enviarán más.

La fase beta del servicio se lanzará en octubre en Estados Unidos, Reino Unido y Corea, e integrará los juegos Gears 5, Halo 5: Guardians, Killer Instinct, y Sea of Thieves.

NUEVOS JUEGOS EN XBOX GAME PASS

Por otra parte, se introducen nuevos juegos para ordenador a Xbox Game Pass en su versión beta, el servicio de suscripción de Microsoft que permite a los usuarios acceder a una amplia variedad de juegos por una cuota mensual. Estos son DiRT Rally 2.0, Bad North, Cities: Skylines y Saints Row IV: Re-Elected que, según un comunicado de la empresa, llegarán "en las próximas semanas".

Además, para consola en Xbox Game Pass ya están disponibles los juegos Jump Force, Bloodstained: Ritual of the Night y LEGO Worlds, y el 25 de octubre lo estará The Outer Worlds. También se podrá jugar a Felix The Reaper en Xbox Game Pass y Xbox Game Pass Ultimate el 17 de octubre. Por su parte, Afterparty llegará al servicio el 29 de octubre.

Por otra parte, Xbox también ha anunciado en su programa que Atlas, el juego de mundo abierto con el que se podrá navegar por el globo para convertirse en un legendario pirata, llegará a Xbox Game Preview el 8 de octubre, lo que pemritirá a los jugadores ver una versión preliminar de lo que será el juego y participar así en su fase de desarrollo. Desde Xbox afirman que Atlas contará con juego cruzado entre Xbox One y Steam.

Este plan de desarrollo se hará en fases, aseguran desde la compañía, comenzando con mejoras en la calidad de vida, corrección de errores y mejoras en el rendimiento, así como actualizaciones en la navegación y en los barcos. Además, trabajarán en el soporte para Xbox Play Anywhere para Windows 10 más adelante, junto con soporte para teclado y ratón para Xbox One, así como en garantizar la paridad del juego entre Xbox y PC.

Desde Xbox también han lanzado el tráiler de su nuevo juego Children of Morta, que saldrá a la venta el próximo 15 de octubre, y de Code Vein, que se podrá adquirir a partir del 27 de septiembre. También el de Ace Combat 7: Skies Unknown, que estará disponible para Xbox One el próximo 25 de septiembre. Por su parte, han anunciado que la última expansión de DayZ Livonia, cuyo tráiler también se ha estrenado en el programa, llegará el 13 de noviembre.

Por último, han anunciado que su evento anual X019 se celebrará en Londres el próximo 14 de noviembre, donde adelantarán más novedades.