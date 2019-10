15 de octubre de 2019

Portaltic.-Xbox Live introduce una nueva herramienta que permite filtrar los mensajes por el tipo de lenguaje utilizado

MADRID, 15 Oct. (Portaltic/EP) -

Xbox introduce en Xbox Live una nueva función de filtro de textos que permite que los usuarios puedan decidir qué tipo de lenguaje quieren recibir en los mensajes que se intercambian con sus amigos o con usuarios que no conocen, y que ya está disponible en su fase de prueba para Xbox Insiders.

Xbox ha dado a conocer a través de un comunicado la introducción de filtros de texto en los mensajes que reciben los usuarios a través de Xbox Live. "Mientras que la gran mayoría de comunicaciones son inocuas, algunas pueden hacer sentir a las personas incómodas", señalan desde la compañía.

Con esta medida, Xbox pretende evitar el uso de lenguaje dañino u ofensivo que pueden sufrir algunas personas a través del intercambio de mensajes con otros jugadores. "Hay diferencias entre el discurso que utilizas cada día con tus amigos y los insultos dañinos que pueden impactar negativamente en cualquiera", asegura la empresa.

De esta forma, quieren darle el control al jugador para que sea él quien decida qué tipo de lenguaje quiere ver en sus mensajes dentro de la comunidad Xbox. "Establecerás tus propios niveles de filtro automatizado para que puedas decidir qué es aceptable y qué no lo es", explican desde la empresa. Así, el jugador podrá filtrar sus mensajes en cuatro niveles: 'amistoso' -que es el nivel con mayor filtro-, 'medio', 'maduro' y, por último, 'sin filtro'.

Cada vez que el usuario reciba un mensaje que sobrepase los límites de su filtro de mensajes, en lugar de este aparecerá la frase 'mensaje potencialmente ofensivo escondido'. El jugador podrá pulsar sobre un acceso directo que le llevará a la página de ajustes para cambiar el tipo de filtro. Para activar los filtros de mensajes, los usuarios deben acudir a ajustes, general, seguridad 'online' y familia, seguridad de mensajes.

En el caso de las cuentas de adultos, los usuarios podrán escoger ver el contenido que ha sido filtrado basándose en el filtro que han seleccionado, algo que en las cuentas de menores no será posible por defecto. Además, en las cuentas de los niños y jóvenes se establecerá por defecto el filtro más exhaustivo, el 'amistoso', aunque los padres podrán manejar los ajustes de sus hijos y cambiarlo.

Esto se debe a que se trata de una medida que también está pensada de cara a los menores, que pueden verse afectados por ciertos tipos de lenguaje utilizado durante el juego. "Reconocemos que mientras algunos adultos utilizan la blasfemia sin ninguna mala intención mientras juegan, los padres con niños pequeños probablemente no encontrarían esta misma experiencia aceptable", afirman desde Xbox.

Por otra parte, en el caso de que se trate de un intercambio de mensajes con personas desconocidas, Xbox ha introducido una nueva funcionalidad, además, que permite que el usuario desactive por completo los filtros en los mensajes entre sus amigos, pero que a la vez sí que los mantenga activados en las peticiones de mensajes que recibe de jugadores desconocidos para "no recibir contenido no bienvenido de personas que no conoces", explican en la empresa.

A pesar de ello, Xbox avisa de que si se recibe algún mensaje que vaya en contra de las políticas de la comunidad de Xbox, sea reportado a las Autoridades de la empresa.

Los filtros se pueden aplicar en Xbox One, Xbox Game Bar, la aplicación de Xbox en Windows 10, y la 'app' de Xbox en dispositivos móviles. De momento, empezará a lanzarse solo en los mensajes privados, aunque la idea es que se expanda "con el tiempo" a los perfiles, LFG, Clubs y la actividad del usuario hasta estar presente en "todo el ecosistema de Xbox pronto", según declara la compañía.

La función de filtros de texto en mensajes privados ya está disponible para los usuarios de Xbox Insiders, aunque será lanzada para todos los usuarios "a finales de otoño".