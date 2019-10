17 de octubre de 2019

COMUNICADO: La app BR Bars & Restaurants liderará la transformación digital del sector Horeca

Los locales agilizarán su gestión y modernizarán el sistema de pedidos y pagos. La startup ha comenzado su implantación comercial en Madrid y Sevilla

La app BR Bars & Restaurants liderará la transformación digital del sector Horeca al ofrecer por primera vez una completa herramienta digital que revolucionará la gestión, los pedidos y los pagos en los establecimientos de restauración y hoteles. BR es una app gratuita para el consumidor, a través de la cual podrá pedir y abonar su consumición en cualquier local adherido a la plataforma, pudiendo disponer además de la carta y de las ofertas promocionales de los bares y restaurantes en su propio teléfono móvil.

Además de la app disponible en Android e iOS, BR ofrece al sector de la restauración un sistema de gestión patentado llamado BR Premium (software de administrador + equipo BR POS) con el que los establecimientos gestionarán automáticamente todos los pedidos que generen los clientes desde dentro o fuera del local. Se trata de un servicio integral para todos los pedidos generados a través de la app e incluso los generados de manera tradicional.

Miguel Ángel del Pino, CEO y fundador de BR Bars & Restaurantes, señala que "gracias a la automatización y a la digitalización que incorpora la app, todo quedará registrado y no habrá lugar a error en comandas ni pagos". Además, los locales adheridos a la plataforma BR tendrán a su disposición un nuevo escaparate, en este caso virtual, que incrementará el volumen de clientes.

La aplicación también ofrece la posibilidad de incluir descuentos y promociones, así como la identificación de los alérgenos en los alimentos, con el objetivo de facilitar mayor información y optimizar la satisfacción del consumidor.

Del Pino destaca que "con BR los locales podrán aumentar sus ganancias gracias a la agilidad en la gestión de los pedidos, a una mayor rotación de mesas y a la posibilidad de implementar el servicio de take away". Los empleados ya no tendrán que dedicar tiempo a tomar nota de las comandas ni a cobrarlas, con lo que mejorará de forma natural el servicio a los clientes. Los pedidos se generarán automáticamente por orden de entrada al sistema BR Premium del local asociado, eliminando los tiempos de espera, evitando posibles errores en la cuenta final, aumentando la satisfacción y mejorando la experiencia del cliente.

"Nuestro objetivo es revolucionar el canal Horeca, dentro y fuera de nuestro país, gracias a la digitalización y tecnología", subraya Miguel Ángel del Pino, quien ha dirigido durante 20 años diferentes empresas y startups tanto dentro como fuera de España, principalmente en China, Austria y Panamá. Ahora su objetivo es ser pionero en la transformación digital del sector hostelero con el lanzamiento de la app BR.

BR, una app que conquista a los consumidores

BR no solo cuenta con atractivas ventajas para el sector hostelero, sino que el cliente también puede disfrutar de muchas comodidades, escaneando un código QR, como pedir y pagar cuando quiera desde la app, sin necesidad de esperar al camarero; abonar toda la cuenta o solo su parte, si es compartida; y se podrá beneficiar de descuentos y regalos al canjear los BR Coins que se acumulan automáticamente con los pedidos. También tendrá la posibilidad de recibir una factura al momento por email, ahorrando tanto en tiempo como en papel, y colaborando con el medio ambiente.

"Queremos que los usuarios se quieran descargar la app BR porque les parezca útil y cómoda, pero también que bares, restaurantes y demás establecimientos hosteleros, deseen pertenecer como local asociado a la plataforma BR para acompañarlos en su transformación digital y adaptar sus negocios al mundo conectado que, sin duda, es el camino que este sector necesita recorrer", afirma Del Pino.

La startup ha comenzado su implantación comercial en Madrid y Sevilla, pero su objetivo es llegar lo antes posible a todas las provincias españolas y a otros mercados internacionales, para consolidarse así como la startup de referencia en la digitalización del sector hostelero.

