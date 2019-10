21 de octubre de 2019

COMUNICADO: El científico de la NASA Eric Lindstrom se une a Saildrone para supervisar la flota mundial de observación oceánica

ALAMEDA, California, 21 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Saildrone Inc, un proveedor de datos oceánicos de alta resolución recopilados mediante una flota de vehículos de superficie no tripulados, ha anunciado hoy que Eric Lindstrom se unirá a Saildrone como científico jefe el 2 de diciembre de 2019. El Dr. Lindstrom se retira de la NASA a finales de noviembre de 2019, después de haber trabajado como científico en el Programa de Oceanografía Física durante los últimos 22 años.

"El Dr. Lindstrom ha pasado toda su carrera desarrollando y cuantificando tecnologías de observación del océano. No hay nadie en este planeta más cualificado para encabezar la nueva red de Observación Oceánica de Saildrone", afirmó Richard Jenkins, consejero delegado de Saildrone. "Estamos entusiasmados por incorporar su experiencia y perspectivas a nuestro equipo".

Como científico jefe, el Dr. Lindstrom supervisará los esfuerzos científicos de Saildrone, incluidos el diseño del sistema de observación, la selección de instrumentación, la calidad de los datos y la validación de los sensores. Saildrone tiene previsto implementar otros 50 vehículos Saildrone durante 2020, en un esfuerzo coordinado de investigación para cuantificar y comprender algunos de los mayores retos a los que se enfrentan nuestros océanos y, en última instancia, nuestro planeta.

"Nuestros vastos océanos desempeñan un papel clave en la regulación del clima, dan lugar a vías para el comercio mundial y proporcionan una importante fuente de proteínas para miles de millones de personas. La necesidad del estudio de forma remota e in situ del océano nunca ha sido mayor. Los pronósticos meteorológicos y climáticos, la circulación oceánica y la gestión de las principales explotaciones pesqueras requieren fuentes fiables y continuas de datos de alta calidad", afirmó el Dr. Lindstrom.

Y añadió: "Saildrone es la mejor solución a la hora de satisfacer muchos de los requisitos de observación in situ. El alcance global de la flota de Saildrone y su capacidad para recopilar datos de alta calidad sobre la interacción entre mar y aire, la transferencia de gas, la biodiversidad y la topografía del fondo marino no tiene precedentes. Me complace dedicar el resto de mi carrera en oceanografía a potenciar esta capacidad crucial e implementar un nuevo sistema de observación del océano para el próximo siglo".

ACERCA DE SAILDRONE

Saildrone, Inc. es un proveedor de datos oceanográficos y atmosféricos de alta resolución, recopilados a través de una flota de vehículos de superficie no tripulados impulsados por energía eólica y solar, conocidos como Saildrones. Cada vehículo puede permanecer en el mar hasta 12 meses, y transmitir datos en tiempo real vía satélite, antes de regresar a la costa para su revisión y calibración de sensores. Saildrone cuenta actualmente con una flota de 100 vehículos, y puede asumir operaciones durante todo el año en casi todos los océanos del planeta, incluidos océanos helados. Utilizando energía solar y eólica renovable, los Saildrones proporcionan acceso a los océanos del mundo por un coste mucho menor que el de los métodos tradicionales que emplean barcos, al tiempo que opera dejando una huella cero de carbono.

