22 de octubre de 2019

COMUNICADO: La próxima 24ª Feria de la Iluminación de Guzhen encabeza el sector de la iluminación con más de 2000 proveedores

ZHONGSHAN, China, 22 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Con el tema "La Fuente Original de Iluminación para 6000 millones de personas en todo el mundo", la 24ª Feria Internacional de la Iluminación de China [https://en.jiagle.com/lighting-fair/] (Guzhen) (edición de otoño) ("GILF") se celebrará al mismo tiempo que la Exposición de Fabricación, Suministros y Servicios de Iluminación de Guzhen 2019 (edición de otoño) en la localidad de Guzhen, perteneciente a la ciudad de Zhongshan, en la provincia de Guangdong, entre el 22 y el 26 de octubre de 2019.

La feria está patrocinada por la Asociación China del Sector de la Iluminación y el gobierno del municipio de Guzhen, organizada por Guzhen Lighting Expo Co, Ltd., y cuenta con el apoyo del gobierno popular municipal de Zhongshan.

Basándose en las agrupaciones del sector de la iluminación de la localidad de Guzhen y adoptando el modo de unión "1+7" [https://en.jiagle.com/lighting-fair/sub-venues/] entre la exposición y las megatiendas de iluminación, GILF se dirige al mercado extranjero, a la vez que abastece al mercado nacional. El Centro de Convenciones y Exposiciones de Guzhen será la sede principal, junto con 7 subsedes: Lihe Lighting Expo Center, China Lighting Plaza, Star Alliance Global Brand Lighting Center, Lighting Era Center, Besun Lighting Plaza, Huayu Plaza y China International Streetlight City, que abarcan un área de exposición de 1.500.000 metros cuadrados y reúnen a más de 2000 empresas de alta calidad y una gran variedad de productos de iluminación.

Además de las áreas de exposición para iluminación integral, iluminación decorativa, iluminación residencial, iluminación comercial, iluminación de exteriores, máquinas y equipos y accesorios de iluminación, la 24ª GILF crea también una zona de exposición especial de Iluminación Inteligente y Soluciones y Lámparas Especiales.

GILF invita a grupos de compradores profesionales de alta calidad de Europa del Este, Asia del Sur y Corea del Sur, y tiene un "Programa de Compradores Alojados" hecho a medida, con el fin de crear una plataforma de intercambio comercial internacional.

Durante la feria, el "Foro de Innovación de Iluminación Agrícola Inteligente", organizado de forma conjunta con la Asociación China de la Industria de la Iluminación y cali-light.com, se celebrará a las 14:00 horas del 22 de octubre de 2019, para hablar sobre tecnologías innovadoras, estándares, productos y otras soluciones de sistemas para la iluminación inteligente agrícola, y guiar su desarrollo saludable y ordenado. La Ceremonia de Apertura del Centro de Conocimiento del Sector de la Iluminación y el Seminario de Etiquetado de Eficiencia Energética y Certificación Verde organizado por el Centro de Promoción de la Productividad de la Localidad de Zhongshan Guzhen se llevará a cabo el 23 de octubre de 2019 a las 2 de la tarde.

Además, el "Denggle Online", organizado conjuntamente por Guzhen Lighting Expo, Ltd. y cali-light.com, también se celebrará el 22 de octubre de 2019 a las 2 de la tarde. En ese momento, algunos profesores de universidades de renombre ofrecerán sesiones de intercambio de informes.

Del 22 al 24 de octubre de 2019 se celebrarán también una serie de maravillosos seminarios y foros, entre los que se incluyen "Lights & Lighting Industry Categories Salon 2019", "Embrace Overseas Sales Growth with Big Data", "LED Export Channels under the Initiative of Belt and Road", "Opportunities in International Lighting Market", y "2019 GILF Overseas Market Procurement Matchmaking".

La feria sigue ofreciendo servicios inteligentes y sin uso de papel, como la preinscripción en línea, el pago en línea in situ, el catálogo electrónico, la carta de invitación electrónica y la reserva de expositores. También sigue optimizando el servicio gratuito de autobuses de enlace entre el aeropuerto de Guangzhou Baiyun, el puerto de Zhongshan, la ciudad de Guzhen, la estación de ferrocarril ligero de Xiaolan y el recinto principal y los demás recintos secundarios. Además, la feria también ofrece servicios in situ como la protección de los derechos de propiedad intelectual, servicios de mensajería urgente, consigna, estaciones de carga de teléfonos móviles, agua potable, traducción e interpretación, catering de ocio, máquinas expendedoras, así como un servicio de almuerzo gratuito y el servicio de sala VIP para los compradores extranjeros.

GILF también cooperará con Denggle.com, una plataforma B2B, para ofrecer a los expositores 365 días de promoción ininterrumpida.

¡Esperamos encontrarnos con usted en Guzhen del 22 al 26 de octubre de 2019 para crear conjuntamente un mañana brillante!

Contacto: Karmen WuTel.: +86-760-2235-3188Sitio web: www.denggle.com [http://www.denggle.com/]Facebook: @guzhenlightingfair Correo electrónico:: Karmen.Wu@glexpo.com.cn[mailto:Karmen.Wu@glexpo.com.cn]

