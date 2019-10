16 de octubre de 2019

COMUNICADO: RGE dedica 200 millones de dólares a la innovación y tecnología en fibras textiles de próxima generación

-- El nuevo compromiso es un elemento importante en la dirección del negocio estratégico del grupo hacia las fibras celulósicas de ciclo cerrado, circulares y que favorecen al medioambiente -- La inversión se centrará en materias primas celulósicas alternativas y en soluciones de fabricación limpias implantables a escala industrial -- Esta completa cooperación con importantes figuras del sector favorecerá el progreso hacia objetivos de mayor alcance

SINGAPUR, 16 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- El grupo de producción líder de base sostenible Royal Golden Eagle (RGE) ha anunciado sus planes de inversión de 200 millones de dólares durante los próximos 10 años en la investigación y el desarrollo de fibras textiles celulósicas.

La inversión, desvelada antes de la conferencia Textile Exchange Sustainability Conference, que tendrá lugar en Vancouver, respaldará soluciones de producción alternativa de ciclo cerrado a base de fibras celulósicas o vegetales. El objetivo de asignación de la inversión es 70:20:10 en tres áreas respectivamente: aumentar la tecnología limpia demostrada en la producción de fibras, llevar la producción de escala piloto a comercial e I+D en soluciones vanguardistas emergentes.

Bey Soo Khiang, vicepresidente de RGE, comentó: "Se trata de un área de crecimiento empresarial estratégica para RGE. Nuestro conjunto integrado de empresas entre producción de pulpa, fibra e hilo se encuentra en una posición de exploración única en la cadena de valor textil para materializar la escala comercial y soluciones asequibles que respalden a los fabricantes y marcas a nivel de producción. Aspiramos no solo a ser el principal productor de viscosa, sino a ser líderes en la producción de fibra textil sostenible por medio de la innovación".

Por medio de sus grupos empresariales, Sateri [https://www.sateri.com/] en China y Asia Pacific Rayon [https://www.aprayon.com/] (APR) en Indonesia, RGE, con sede en Singapur, es el principal productor de viscosa del mundo, con una capacidad de producción anual total de 1,4 millones de toneladas. Sateri y APR suministran pulpa de madera de plantaciones renovables y sostenibles de Indonesia y Brasil por medio de empresas dirigidas por RGE, APRIL y Bracell.

Allen Zhang, presidente de Sateri, afirmó: "Sateri se enorgullece de formar parte de este compromiso a largo plazo creado por RGE. Esperamos respaldar y potenciar soluciones que puedan ayudar a Sateri a producir aún más sostenibilidad y ofrecer a nuestros clientes productos de gran calidad y asequibles". Ben Poon, responsable adjunto de APR, añadió: "Este compromiso responde a dos desafíos medioambientales apremiantes a los que se enfrenta el sector textil: el aumento de la demanda de fibras sintéticas y naturales para la producción textil y el aumento de los residuos textiles. El uso de residuos textiles reciclados como materia prima aborda ambos problemas a la vez".

Por medio de colaboraciones con innovadores e investigación y desarrollo internos, ya hay varias iniciativas en marcha. En agosto de 2019, RGE invirtió en la empresa emergente finlandesa Infinited Fiber Company (IFC) [https://www.rgei.com/attachments/article/1312/Infinited%20Fi...] para ampliar su tecnología. A principios de 2020 estarán listos una planta de 500 toneladas precomercial en Finlandia y un centro de formación para clientes. "La tecnología de Infinited Fiber encaja a la perfección en el cambio de RGE al uso de materias primas alternativas. Nuestra capacidad para usar una gran variedad de materias primas, en especial fibras textiles mixtas, es un gran avance tecnológico y, como colaboradores estratégicos de RGE, esperamos respaldar este cambio", afirmó Petri Alava, consejero delegado de IFC.

En mayo de este año, se firmó un memorando de entendimiento con re:newcell [https://renewcell.com/] para la cooperación técnica y los ensayos de producción de viscosa a partir de algodón reciclado con el objetivo de llegar a la producción a escala industrial para 2025. "Estamos muy contentos de añadir a Sateri, productor de fibra líder a escala mundial, a nuestro grupo de colaboradores de validación para ampliar las materias primas circulares en el sector de la moda. La cooperación entre numerosos participantes de la cadena de valor es crucial para conseguir un impacto positivo significativo en este sector", afirmó Patrik Lundström, consejero delegado de re:newcell.

RGE también ha iniciado conversaciones para colaborar con Fashion for Good [https://fashionforgood.com/], cuya plataforma de innovación, eje de su esfuerzo, se centra en dinamizar y ampliar tecnologías y modelos de negocio con el mayor potencial para transformar el sector de la moda. "Como mayor productor mundial de viscosa, RGE cuenta con una posición única para implantar y ampliar soluciones innovadoras en su cartera de productos global. Existe una magnífica oportunidad de innovar en el área de las soluciones de fibra de próxima generación. El potencial de cambio es enorme", afirmó Katrin Ley, directora general de Fashion for Good.

Además, los equipos de I+D internos de RGE investigan sobre materias primas de celulosa alternativas, como desechos agrícolas y algodón reciclado, además de fabricación de ciclo cerrado para la producción de viscosa, en colaboración con universidades líderes y centros de I+D globales.

Sally Uren, consejera delegada de Forum for the Future [https://www.forumforthefuture.org/], comentó: "Las soluciones de próxima generación tienen un potencial real para contribuir de forma significativa a la materialización de la economía circular en la moda y todo el sector textil. Oímos por todas partes que la gente quiere que cambie el sistema, no el clima. Invertir en acelerar el aumento de soluciones en la corriente principal supone un impulso importante al cambio de los sistemas. Necesitamos más compromisos de inversión de este tipo para ayudar a los actuales innovadores especializados en sostenibilidad a convertirse en los colaboradores que todos querrían".

Acerca de RGE

RGE Pte Ltd dirige un grupo de empresas de fabricación sostenible con operaciones a escala mundial. Nuestro trabajo va de la exploración, que abarca el desarrollo y obtención de recursos sostenibles, a la producción, donde nuestras empresas crean diversos productos con valor añadido para el mercado global. Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible respalda nuestras operaciones a medida que luchamos por lo que es bueno para la comunidad, para el país, para el clima, para el cliente y para la empresa. RGE se fundó en 1973. Actualmente, los activos de las empresas de RGE ascienden a 20.000 millones de dólares. Con más de 60.000 empleados, tenemos operaciones en Indonesia, China, Brasil, España y Canadá y seguimos ampliándonos para abarcar nuevos mercados y comunidades.

