17 de octubre de 2019

Cuba.- La SGAE expresa sus condolencias por el fallecimiento de Alicia Alonso, "uno de los grandes mitos de la danza mundial"

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha expresado sus condolencias por el fallecimiento este jueves de la bailarina cubana Alicia Alonso, "uno de los grandes mitos de la danza iberoamericana y mundial".

A través de un comunicado, la entidad ha lamentado la muerte de Alonso que, retirada de los escenarios por su avanzada edad, ha continuado su labor como coreógrafa dirigiendo el Ballet Nacional de Cuba.

La actividad profesional de Alonso comenzó en 1938, en Broadway, al debutar en las comedias musicales 'Great Lady' y 'Stars in your eyes'. Un año más tarde, ingresó en el 'American Ballet Caravan', antecedente del actual 'New York City Ballet'. Se incorporó al 'Ballet Theatre of New York' en 1940, año de su fundación.

En 1948 fundó en La Habana el Ballet Alicia Alonso, hoy Ballet Nacional de Cuba. Entre los numerosos reconocimientos, destaca la Encomienda de la Orden Isabel la Católica, que adjudica el Rey de España; la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid; La Orden de las Artes y Las Letras de la República Francesa; el título de Heroína Nacional del Trabajo de la República de Cuba; el Premio Benois de la Danza; el Premio Irene Lidova de Cannes por toda su carrera artística; la Orden José Martí de Cuba; y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes otorgada por el gobierno español. En 2017 recibió el título de Embajadora Mundial de la Danza otorgado por la UNESCO.

Además, cuenta con una Cátedra de Danza con su nombre en la Universidad Complutense, de Madrid y la Fundación de la Danza y el Instituto Superior de la Danza Alicia Alonso, adscripto a la Universidad Rey Juan Carlos.