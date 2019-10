11 de octubre de 2019

Estados Unidos.- The Hispanic Council analiza la huella de Colón en EEUU, "un personaje imprescindible en la historia universal"

MADRID, 11 Oct.

The Hispanic Council ha llevado a cabo el V Foro de la Herencia Hispana, que en este edición ha tenido como tema 'La huella de Cristóbal Colón en Estados Unidos' con el fin de analizar "un personaje absolutamente imprescindible en la historia universal", como ha señalado la historiadora María Saavedra en el encuentro que se ha realizado en Casa de América, en Madrid, con motivo del Día de la Fiesta Nacional, este 12 de octubre.

En el encuentro, la también profesora de Historia en la Universidad CEU San Pablo ha explicado que la llegada de Colón a América debe ser considerada "el fracaso o error más fructífero de la historia porque abrió la puerta a una serie de descubrimientos e inventos que han servido a la historia de la humanidad".

En este sentido, ha apoyado la celebración del Día de la Fiesta Nacional y ha rechazado los movimientos contra "el símbolo de Colón" que se han dado en distintos países y que ha terminado en el derribo de decenas de estatuas del personaje histórico. "Es un grupo mínimo el que está llevando a cabo estos hechos", ha dicho en relación a la estatua de Colón que fue retirada en 2018 en Los Ángeles y que era un regalo a la ciudad de una asociación de italianos en el sur de California, así como otras figuras en Argentina, Perú y Venezuela.

"Se ha creado esa falsa dialéctica a partir del momento en que el marxismo pierde la lucha entre Oriente y Occidente en la época de la Guerra Fría, allí se crea un combate artificial entre la defensa de las poblaciones indígenas y la defensa de la actuación española en América, como si tuviéramos qué elegir", ha indicado Saavedra.

Para la historiadora, algunos sectores han "justificado la defensa y protección de grupos vulnerables como los indígenas a partir de una base ideológica". "Estas personas suelen pensar en el primer europeo, que en esta caso es Colón para culparlo de los problemas actuales de los indígenas", ha agregado y ha rechazado que en Washington este año no se conmemore el 'Columbus Day' ('Día de Colón'), una celebración concedida a la comunidad italoamericana, que reivindica al almirante como un símbolo histórico.

Preguntada por la recuperación de las estatuas, Saavedra ha indicado a Europa Press que "es posible restituirlas porque no se han destruido pero que esto dependerá del tiempo". También ha señalado que los gobiernos no se han puesto en marcha para recomponer el patrimonio pero que desde el Ministerio de Exteriores se ha promovido un libro titulado 'España, una historia global' que "trata de una visión no sesgada pero sí objetiva de la historia del país".

La historiadora americanista y profesora investigadora, Enriqueta Vila, ha coincidido en que "no se debe ideologizar la llegada de Colón" ha explicado y que el rechazo al personaje ha servido a algunos gobiernos de América Latina como bandera para sus proyectos políticos.

"El movimiento indigenista es muy fuerte y se da principalmente en países como Nicaragua, Bolivia y Venezuela de una manera totalmente ideologizada, pero el apoyo a los indígenas va más allá de Colón como símbolo, es más fuerte que Colón", ha subrayado.

Asimismo, ha rechazado otros nombres que se le dan en estos países al Día de la Fiesta Nacional como 'Día de la Raza' o 'Día de la Resistencia Indígena'.

"NO HUBO GENOCIDIO"

Saavedra ha enfatizado que "no hubo genocidio" y que "no se puede analizar los hechos del siglo XV". La profesora ha recordado el concepto de genocidio y ha asegurado que en aquel momento los españoles "no tenían la voluntad de exterminar a un grupo por motivos culturales o económicos".

"No tendría sentido, porque ellos necesitaban a los indígenas para el trabajo, aunque no los esclavizaron, sin ellos no habrían existido los recursos para lograr el objetivo de la Corona de Castilla que era evangelizar", ha dicho y ha explicado que "algunos pueblos indígenas sí tenían esclavos, como los incas".

En esta línea, ha destacado que la muerte de parte de la población indígena, "especialmente de Las Antillas, se debió al exceso de trabajo que le imponían los españoles, a las enfermedades normales de los españoles como gripes, viruela o sarampión y a las guerras de conquista".

Por su parte, el escritor Juan Eslava Galán ha señalado que "los indígenas eran de interés para la Corona" y que por parte de España "había interés en tratarlos bien". "La Reina Católica aceptó que los españoles se casaran con las indígenas porque no creía que ellas fueran inferiores, y esto dio lugar a algo que no ha sucedido en otras colonias que es el mestizaje", ha apostillado.

A pesar de esto, Galán ha asegurado que "sí hubo abusos por parte de los españoles" y que "muchas veces la Corona no lo sabía". "Las noticias llegaban con retraso y aunque estas colonias estaban sujetas a las leyes de la Corona, muchas veces no las cumplían, es por esto que Colón fue detenido y devuelto al puerto de Cádiz, mientras la Corona enviaba a Francisco Fernández de Bobadilla para poner orden al mal gobierno de Colón", ha agregado.

MAYOR DIVULGACIÓN

El panel reunido en el V Foro de la Herencia Hispana ha coincidido en que actualmente existe un problema en la divulgación de la información histórica y en que es deber de la universidad publicar las investigaciones en torno a este tema.

En esta línea, Galán ha hecho un llamamiento a las universidades a "realizar obras de divulgación para informar sobre la historia de España". "Hay cierto desdén en las universidades por la divulgación, pero es conveniente que se hagan trabajos de este tipo para devolver a la sociedad lo que nos ha dado", ha dicho.

Al respecto, ha asegurado que "hacen falta trabajos que comparen lo que hizo la colonia española con otras potencias coloniales antes de la Ilustración y de los derechos humanos".

"Hay que recordar que Colón es un símbolo que se escogió para crear un día que nos uniera a todos, que es lo que se debe celebrar este 12 de octubre aunque algunos le den otra característica", ha concluido Vila.

Durante el encuentro, moderado por el presidente de The Hispanic Council, Daniel Ureña, se ha presentado el informe '¿Columbus Day? Sí, gracias', realizado por Saavedra, que analiza al personaje de Colón y busca responder a algunas preguntas que rodean a su figura.