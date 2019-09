24 de septiembre de 2019

Arrasate: "Me gustaría ver en el Bernabéu al Osasuna de las últimas semanas"

El entrenador del CA Osasuna, Jagoba Arrasate, ha asegurado que este miércoles en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid le gustaría ver a su equipo como "las últimas semanas", aunque con "más eficacia", y ha advertido de que a pesar de que llegan invictos a la cita no van "sobrados para nada".

"Me gustaría ver al Osasuna de las últimas semanas. Es complicado, porque nos enfrentamos a un gran rival en un escenario difícil, pero el equipo está bien", declaró en rueda de prensa. "(Quiero) Que se vea al mejor Osasuna, que seamos más eficaces que últimamente, que el rival no tenga su día. Que seamos reconocibles y que ellos no estén cómodos", añadió.

Todo ello, en "un escenario grande, contra un rival que no ha perdido y que va empatado con el Athletic en la primera posición". "El reto es muy ambicioso", advirtió. "Es verdad que lo importante es lo que diga el resultado, pero estos últimos días he terminado contento con lo que he visto", apuntó.

Por todo eso, tendrán que tener "más eficacia que otras veces". "En esos campos una de las claves para sacar un buen resultado es tener eficacia", dijo, aunque no cree que al equipo le falte puntería. "Se está hablando mucho de la falta de puntería y gol; yo creo que el otro día no definimos tan mal, en Valladolid sí", señaló.

Además, el técnico vasco afirmó que seguramente tengan "que alternar" su plan para hacer daño al Real Madrid. "Nos gusta apretar alto y habrá momentos en que lo haremos, otros en los que tendremos que replegar y otros en los que haremos lo que podamos", expuso.

"El hecho de ir invictos nos da la confianza de que si hacemos las cosas bien vamos a estar en el partido, pero no tenemos esa sensación de que no nos agobie la clasificación. No vamos sobrados para nada, así que tenemos que acumular puntos. Nunca sabes dónde pueden estar los puntos, y mañana es una oportunidad, sabiendo que en teoría es una de las salidas más complicadas que tenemos", prosiguió.

Aunque tendrá las bajas del central David García y del centrocampista Oier, Arrasate aseguró que sacarán "un once competitivo mañana". "Es verdad que David y Oier no pueden estar por sendas contusiones. No estamos habituados a jugar cada tres o cuatro días y nuestra forma de jugar requiere de frescura, por lo que mañana veremos un once diferente", manifestó, recordando que tienen "gente preparadísima y con muchas ganas de poder jugar".

Sobre el cuadro blanco, el preparador vizcaíno explicó que "viene de hacer un gran partido en Sevilla". "En el del Levante ganaron 3-2, pero generaron un montón y concedieron poco. Espero al mejor Madrid, si luego vemos a un Madrid peor, mucho mejor", indicó.

"Si sacan el equipo del otro día son capaces de hacer un gran partido; si cambian igual cambian en energía. Más allá de los que jueguen, nosotros tenemos que estar bien", concluyó.