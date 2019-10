22 de octubre de 2019

Bou: "Es extraño que el motociclismo español no tenga un Premio Princesa de Asturias"

El piloto español de trial Toni Bou, campeón mundial en 26 ocasiones, ha apuntado que le parece "extraño que el motociclismo español no tenga un Premio Princesa de Asturias con los éxitos tan increíbles" que ha cosechado a lo largo de las últimas décadas, al tiempo que ha dicho que el Rally Dakar es "una aventura increíble" que le atrae, pero que no se plantea porque sabe que "no sería competitivo".

"Es extraño que el motociclismo español no tenga un Premio Princesa de Asturias con los éxitos tan increíbles que han conseguido pilotos como Ángel Nieto. Es mi caso es un sueño, llevo 13 años consecutivos ganando los dos Mundiales y es algo que pasa en muy pocos deportes. ¿Por qué no (ganarlo él)? Pero siempre es complicado", reconoció Bou en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Repsol, Liberbank y Loterías y Apuestas del Estado.

El catalán, que dijo sentirse "muy reconocido" por sus éxitos imparables durante los últimos 13 años, donde nadie ha sido capaz de arrebatarle la corona mundial ni en 'indoor' ni al aire libre, explicó que las lesiones sufridas durante los últimos años le han ayudado a ser incluso mejor piloto.

"Llevaba una carrera muy buena con muy pocas lesiones y en 2016 me rompí el hombro, pero la lesión fuerte fue en 2018, cuando me rompí tres vértebras en una exhibición. Las lesiones de espalda te impiden cualquier tipo de entrenamiento y tuve que utilizar la cabeza más que nunca. Utilicé toda mi técnica y descubrí cosas en mi pilotaje que no tenía ni controladas. Eso me ha servido para hacer uno de los años más completos de mi carrera", valoró.

Preguntado por la posibilidad de dar el salto a sus nuevas especialidades, Bou, de 33 años, no ocultó que "el Dakar es una aventura increíble" que le "gustaría hacer". "Pero sé que no sería competitivo y eso no me gusta, así que viniendo de los éxitos que vengo no me lo planteo. El Dakar me despierta mucho interés, pero la paciencia, los riesgos, lo que cuesta ser competitivo aunque seas rápido... Todo eso hace que de momento lo veo lejos", subrayó.

En cuanto a su gran referente deportivo, destacó que "es comparable lo que hizo Ángel Nieto en su momento con lo que consiguió después Jordi Tarrés", ya que con el heptacampeón mundial español "hubo un antes y un después en el trial". "Consiguió que se le televisara, el trial se hizo muy famoso y en Cataluña despertó una afición muy fuerte. Jordi ha hecho mucho por este deporte, Doug (Lampkin) marcó otra época y ambos son dos leyendas", alabó.

Además, Bou, compañero en el equipo Repsol Honda de Takahisa Fujinami, explicó cómo ha evolucionado con el tiempo su relación con el japonés. "Somos grandes amigos y lo seremos siempre aunque alguno cambie de equipo. Al principio no fue fácil, tuvimos nuestro roces y tener dos gallos en el mismo gallinero es complicado, pero luego cambió nuestra relación, hicimos una gran amistad y nos ayudamos mucho en las carreras", concluyó.