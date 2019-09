27 de agosto de 2019

Calleri: "Ojalá el Espanyol sea el sitio para quedarme años"

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del RCD Espanyol Jonathan Calleri ha asegurado este martes en su presentación que busca "estabilidad" en su carrera después de varias cesiones y espera que el club 'perico', al que llega de nuevo en calidad de cedido por el CD Maldonado uruaguayo, sea el sitio en el que quedarse "muchos años".

"No es lindo estar cada año a préstamo. Lo que quiero es estabilidad. Ojalá este sea un sitio para quedarme muchos años. Pero la cláusula (de compra) yo no la pongo", aseguró en rueda de prensa.

Por otro lado, aseguró que no llega para hacer olvidar a Borja Iglesias, ahora en el Real Betis tras el acuerdo alcanzado para el pago de su cláusula de rescisión. "No vengo a reemplazar a otro jugador. Soy Jonathan Calleri. No tengo ninguna presión ni nada que perder", aseguró.

"Estoy muy contento de estar aquí, vengo a un club en pleno crecimiento, en el que puedo seguir avanzando en lo individual y grupal, y que tiene la oportunidad de volver a Europa después de doce años. Vengo con muchas ganas de hacer grandes cosas", manifestó.

Sobre su estilo de juego, cree que es un '9' puro pero asociativo. "Trato de ser un '9' de área y finalizador, pero no tengo problemas en jugar con otro compañero. Soy un chico que siempre lo da todo y espera que sea mi mejor año en la Liga", manifestó tras su cesión en el Alavés y la anterior en Las Palmas.

Calleri aseguró que llega a un club con ambición. "Vengo a un club en pleno crecimiento, que cuando lo miraba en la tele me gustaba lo que veía. Tiene jugadores que miran hacia adelante y esto gusta a los delanteros. Es el sitio donde puedo encajar y dar mi mejor forma", opinó.

"Quiero rendir al máximo en los entrenamientos y esperar a que el técnico me dé la posibilidad de jugar. Tengo confianza en mí de que puedo hacerlo bien. Gallego me gusta porque es un tipo muy frontal, y tiene las cosas y los objetivos claros. Sabe lo que quiere y todos mis compañeros están convencidos de cómo jugar y de qué manera", concluyó sobre David Gallego.