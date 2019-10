Cerezo, con sorna: "Vamos los terceros sin marcar goles, así que imagínate si los hubiésemos marcado"

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, recordó este jueves que su equipo ocupa el tercer puesto en LaLiga Santander "sin marcar goles", aludiendo a la escasa aportación de sus delanteros, incluso espetando a un periodista y con cierta sorna que "imagínate si los hubiésemos marcado".

"En LaLiga vamos muy bien, estamos terceros y a tres puntos del líder. Vamos fenomenalmente bien, no tenemos ningún problema. Vamos los terceros sin marcar goles; así que imagínate si hubiésemos marcado goles, nos habríamos salido", comentó Cerezo en tono relajado durante una gala del Las Rozas CF, equipo de Segunda División B.

Además, aprovechó para hacer un repaso a la actualidad en Primera, a causa del polémico videoarbitraje. "El VAR personalmente no me gusta, quita la emoción al fútbol. Puede ser más justo o menos justo. Antes teníamos un problema, que era el árbitro. Y ahora tenemos dos problemas, el árbitro y el VAR. Pero si la gente está contenta con el VAR... pues yo encantado con el VAR", indicó resignado.

Luego, además, completó su argumento. "No me gusta porque no me parece justo. Yo creo que desprestigia al árbitro y además hay otros dos censores de la jugada, que pueden acertar o no acertar", señaló. "A vosotros os encanta porque tenéis 3.000 problemas más de los que tener que hablar", le dijo al corrillo de periodistas.

"Si el VAR fuera un sistema exacto y concreto y que cuando haya un fuera de juego saliera una raya roja en la televisión y el árbitro dijera que es 'esto', pues valdría; pero yo eso personalmente no lo he visto", insistió Cerezo finalmente.