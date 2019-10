Clement: "El punto es histórico para nosotros, he visto el partido perdido"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Brujas, Philippe Clement, afirmó que el punto conseguido este martes en el Santiago Bernabéu es "histórico" y reconoció que llegó a a ver perdido el partido después de la reacción del Real Madrid en la segunda mitad, en la que estuvo cerca del 3-2 después de haber encajado un 0-2 en la primera mitad.

"En la segunda parte podríamos haber tenido un poco más de coraje, pero creo que si hubiéramos seguido con esa misma filosofía podríamos haber tenido grandes oportunidades, como hemos tenido. Aunque el Madrid se ha levantado en la segunda parte creo que podríamos habernos llevado los tres puntos", analizó el técnico.

"Esto ya es histórico, el partido es histórico, el punto es histórico para nosotros. La forma de jugar es histórica, jugar así en 'Champions' y con este equipo, es histórico", reiteró Clement. "Podrían haber sido más puntos, claro, pero si hubiéramos ganado también al Galatasaray tendríamos seis", añadió en este sentido.

"La situación es distinta, vinimos con la mente distinta, defendiendo y creando espacios para poder contraatacar y lo hemos hecho casi perfecto. Vamos a jugar los seis partidos dando el máximo, pero somos realistas para saber que el Real Madrid o el PSG tienen mucha calidad, lo tenemos que asumir. Es bonito que podamos estar a la altura de estos equipos", dijo.

Preguntado si ha llegado a ver "perdido" el partido, el entrenador del Brujas no lo dudó. "Sí. Todos sabemos cuáles son las cualidades del otro equipo, jugadores con mucha experiencia y nivel. Mis jugadores se estrenaban en este nivel y han jugado a su mejor nivel, aun así. Hemos intentado además de defender en la segunda parte, avanzar y crear ocasiones. Con Bonaventura hemos tenido esa oportunidad, si hubiéramos hecho ese gol todo hubiese cambiado", comentó.

Además, preguntado si la expulsión de Vormer fue justa, Clement prefirió no dar su opinión. "Eso os corresponde a vosotros, yo estoy en el lateral a mucha distancia y no he podido ver la repetición. Es raro recibir dos amarillas, es decisiva, y quedarse con un jugador menos marca la diferencia. Asi es la vida, estoy orgulloso de mis jugadores, a ver si podemos mantener los puntos, sentenció.

Por último, Clement aseguró que PSG y Real Madrid siguen siendo los claros favoritos para superar la fase de grupos. "Evidentemente. Si ves los jugadores y las plantillas que tienen, tanto los que están en el banquillo como los que están en la grada, hay un mundo de diferencia. Pero no tenemos que centrarnos en los otros equipos sino en nosotros, tenemos que ir acumulando experiencia para ir mejorando día a día", finalizó.