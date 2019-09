25 de agosto de 2019

Conchita Martínez: "Veremos cómo lidia Osaka con la presión de defender el título en el US Open"

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La extenista española Conchita Martínez ha recalcado lo "abierto" que está "siempre" el cuadro femenino del US Open, donde a partir de este lunes la japonesa Naomi Osaka pondrá en juego su corona del 2018, una situación de exigencia y en la que habrá que ver "cómo lidia con la presión de defender el título" en Flushing Meadows.

"Veremos cómo lidia Osaka con la presión de defender el título y además con esa lesión que la forzó a retirarse en Cincinnati, en pleno partido. Y después están otras jugadoras fuertes que también lo pueden hacer bien", ha comentado Conchita en una entrevista con Europa Press.

Así, Osaka participará en Nueva York todavía renqueante de su lesión de rodilla, la cual provocó su retirada en dicha ronda de cuartos en 'Cincy'. Si la nipona no muestra el nivel que exhibió en 2018 hasta obtener el trofeo de campeona, se abriría el abanico a otras tenistas de renombre. Y en ese apartado tiene papeletas la checa Karolina Pliskova, en cuyo 'staff' técnico colabora precisamente Conchita.

"Creo que Karolina siempre tiene posibilidades. Es una jugadora que lo está haciendo muy bien, que está siendo muy constante en la temporada. Está haciendo muy buenos resultados en todas las superficies. Viene de jugar los cuartos de final en Toronto y Cincinnati", ha recordado.

"Yo la veo que juega muy buenos partidos, sacando de la pista a sus rivales, pero un 'Grand Slam' es diferente y hasta ahora se le está resistiendo", ha admitido Conchita, que aconseja a su pupila tomarse el torneo "partido por partido" y luego "ir tirando", pues hay por delante siete partidos "que siempre serán complicados".

"El cuadro femenino está siempre un poquito más abierto, porque hay jugadores muy buenas, con mucha igualdad en el circuito. Y esperemos que Karolina lo haga bien. Pero estos torneos son largos, hay que estar dos semanas muy concentrados", ha señalado la entrenadora oscense.

"No me atrevería a dar una favorita", ha reiterado Conchita, que será comentarista para Eurosport a lo largo del US Open, que se celebrará del 26 de agosto al 8 de septiembre. "A la que nunca hay que no tener en cuenta es a Serena Williams, por supuesto, que con su edad todavía está llegando a finales; aunque las últimas le han costado un poco, quizá los nervios por el récord", ha señalado para incidir en el hecho de que la estadounidense puede batir la plusmarca histórica de 'grandes'.

De citas con tanta enjundia, Conchita conquistó Wimbledon en el año 1994, para unir tal copa a un palmarés donde figuraron tres medallas olímpicas en la modalidad de dobles (plata en Barcelona'92 y Atenas'04, y el bronce en Atlanta'96) y cinco títulos de la Copa Federación.

Gracias a estos éxitos, la de Monzón es otra vez candidata a ingresar el año que viene en el Salón Internacional de la Fama del Tenis. "No es la primera vez que estoy nominada. Ya lo estuve... no sé en qué año... Y el año pasado también estuve. ¿Sensaciones? Pues que es una buena noticia, un reconocimiento a tu carrera y esperemos que éste haya más suerte y pueda salir", ha confesado al respecto.

"NADAL VIENE CON MUY BUENAS SENSACIONES"

Por otra parte, Conchita ha analizado el cuadro masculino, apostando por su compatriota Rafael Nadal como favorito junto al serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer. "Está costando el relevo y ellos tres son los que están por regla general ganando los torneos, en rondas finales y sobre todo en los 'Grand Slams'", ha aseverado la aragonesa.

"Sigo viendo que los tiros van a ir por ahí, que Rafa viene con muy buenas sensaciones después de ganar Montreal, que eso es buenísimo. Djokovic es un jugador con un poderío mental que es difícil de desbancar en los 'Grand Slams', sobre todo jugando al mejor de cinco sets. Y de Roger, qué decir, es para quitarse el sombrero. Que un jugador con esa edad estuviese a un punto de ganar Wimbledon... La verdad es que estos tres tienen mucho aún que decir", ha insistido.

Sobre la nueva generación, que no acaba de dar el golpe en el circuito de la ATP, ha dicho que "quizá les falta un puntito" para estar al nivel de los veteranos. "Está claro que son jugadores muy, muy buenos; pero es verdad que Nadal, Federer y Djokovic son muchísimo más regulares. Para ganarles, van a tener que hacer el partidazo, sobre todo en 'Grand Slams' a cinco sets", ha argumentado.

"En mujeres, como que hay más igualdad, hay jugadoras que a veces tienen un buen día y, cuando juegas al mejor de tres sets, es más difícil recuperarte de un mal set. En los 'Grand Slams', ésa puede ser la diferencia", ha añadido. "Yo lo haría todo a tres sets. Hay mucha gente que prefiere los cinco sets, pero yo incluso el masculino lo haría a tres", ha opinado Conchita finalmente.