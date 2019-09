Diego Martínez, sobre la visita del Barça: "Este partido lo visualizo ganando"

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, ha apelado a la "ilusión y motivación" de su equipo y de su afición para poder puntuar ante el FC Barcelona, que este sábado visita el Nuevo Los Cármenes, y cree que por ello visualiza el encuentro con una victoria y quedando con tres puntos más que el equipo blaugrana en la tabla.

"Mi visualización es en positivo, este partido lo visualizo ganando. Pero lo que más ilusión me hace del partido de mañana es cuando miro a la gente que tengo alrededor, a los que han estado en el barro y en la humildad, por eso insisto en ese componente emotivo", afirmó Martínez en rueda de prensa.

Un punto emocional basado en la ilusión que tienen de haber vuelto a Primera y de abrir el campeonato con los mismos 7 puntos que el Barça en estas cuatro primeras jornadas. "Pertenecemos a mundos y universos muy diferentes pero tenemos la convicción de que a un partido todo puede pasar. Y ese componente emotivo de las personas que pelean por intentar hacer un poco más grande al Granada lo tenemos", celebró.

"En ilusión y motivación podemos estar entre los mejores. La ilusión, la motivación, el ir con tu rojiblanca horizontal al campo y que vayan a competirlo orgullosos, eso es positivo. Todo el mundo es consciente de la dificultad y del privilegio de jugar este partido, vamos a intentar que las diferencias no existan y que esa ilusión nos empuje a ganar el partido. Nos gustan los retos estos que son difícil conseguirlos", se sinceró el técnico.

No obstante, es consciente de que enfrente tendrán al vigente campeón de LaLiga, por mucho que acumulen una derrota y un empate en sus dos salidas. "Estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo, tiene posiblemente al mejor jugador del mundo en sus filas, pero aunque no esté hablamos de una plantilla campeona de Liga. Con un entrenador al que admiro. Lo más importante es que estemos en nuestra matrícula de honor, estar muy acertados y que el rival no lo esté", apeló.

"Nuestro foco tiene que estar en dar nuestro mejor nivel, mostrar nuestra esencia y una de nuestras armas va a ser nuestra afición. Me gustaría que vinieran a competir contra el Barça, no a ver el partido. Sabemos que tenemos que correr mucho y muy bien, pero les pedimos que corran con nosotros", sentenció.

De vuelta a lo que significa este partido para ellos, aseguró que lucharán por sumar todos los puntos y que lo celebrarán. "Hace dos semanas había dramatismo, se veía el ganar como una montaña. Que tenemos confianza, por supuesto que sí, pero tenemos otros problemas en forma de lesión, también. Tenemos claro qué tipo de equipo somos, y vamos a celebrar cada punto. Porque cada punto conseguido para nosotros son oro y energía", argumentó.

Por otro lado, en modo distendido, invitó al capitán blaugrana Leo Messi, que sale de una lesión en el sóleo y que regresó al equipo esta semana en la 'Champions', a descansar. "El Barça viene de jugar en Dortmund y es un rival de los mejores del mundo, la dificultad es máximo. Respecto a Messi, si tiene y quiere descansar, tampoco pasa nada", bromeó.