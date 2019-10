21 de octubre de 2019

Djokovic y el 'renacido' Murray se apuntan a la Davis y Zverev no irá con Alemania

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic, actual número uno del mundo, y el escocés Andy Murray estarán en las Finales de la Copa Davis que acogerá la Caja Mágica de Madrid del 18 al 24 de noviembre próximos, mientras que el alemán Alexander Zverev y el japonés Kei Nishikori no acudirán con Alemania y Japón.

El de Belgrado no se había mostrado inicialmente muy receptivo a participar del nuevo formato de la competición por equipos creado por Gerard Piqué y Kosmos, pero ya había cambiado de opinión durante el verano y había dicho que estaría en la capital.

El todavía número uno del mundo, privilegio que perderá el próximo 4 de noviembre en beneficio de Rafa Nadal, estará acompañado por Dusan Lajovic, Viktor Troicki, Filip Krajinovic y un Janko Tipsarevic que se despedirá oficialmente del tenis tras jugar la semana pasada en Estocolmo su último partido en el circuito.

Los serbios, campeones de la Copa Davis en 2010, están encuadrados en el Grupo A del 'round robin' junto a Francia, actual subcampeona, y Japón, cuyo potencial se ha visto reducido por la ausencia ya confirmada de su mejor jugador, Kei Nishikori, ocho del mundo. Yoshihito Nishioka,Yasutaka Uchiyama, Yuichi Sugita, Taro Daniel y Ben McLachlan serán los componentes del combinado nipón.

Además, Gran Bretaña podrá contar en su equipo con el exnúmero uno del mundo Andy Murray, después de los síntomas de recuperación que ha dado el de Dunblane para poder jugar en individuales tras operarse a principios de año de la cadera y haber anunciado su retirada después de Wimbledon.

El exnúmero uno del mundo, que no juega la Copa Davis desde las semifinales de 2016 y que el domingo conquistó el título en Amberes (Bélgica) para subir 116 puestos en la ATP, estará acompañado por su hermano Jamie, Dan Evans y Neal Skupski para intentar superar un Grupo E donde están también Kazajistán y Países Bajos.

Otras de las estrellas de la actualidad que no estará en la capital será el alemán Alexander Zverev, que también había mostrado su contrariedad a este nuevo formato. El número seis del mundo dejará huérfano a su país de su gran referente y la responsabilidad recaerá en Jan-Lennard Struff, Jean-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber, Dominik Koepfer, Andreas Mies y Kevin Krawietz.

En ese Grupo C, Argentina no podrá contar con Juan Martín del Potro, aunque este es por la recuperación de su lesión de rodilla, mientras que en el F, los Estados Unidos no tendrán a su jugador de mejor ranking, John Isner (16), y se presentarán con Frances Tiafoe, Jack Sock, Reilly Opelka, Taylor Fritz y Sam Querrey.