15 de septiembre de 2019

Fallece el exentrenador alemán Rudi Guterdorf a los 93 años

BERLÍN, 15 Sep. (dpa/EP) -

El exentrenador alemán Rudi Gutendorf, uno de los técnicos que más equipos y selecciones de fútbol ha dirigido en la historia del deporte, ha fallecido a los 93 años, ha confirmado su hijo Fabian a la agencia germana dpa.

"Con él estamos perdiendo a alguien que nos ha enriquecido todos los días con su gran corazón y positividad. Nos hace sentir agradecidos y orgullosos haber pasado nuestras vidas a su lado, y nunca le olvidaremos. Siempre fue un hombre lleno de energía y entusiasmo por su familia y su amado fútbol", dijo la familia de Gutendorf en un comunicado.

Guterdorf entrenó a más de 50 clubes en más de 30 países de todo el mundo, desde Antigua y Barbuda hasta Zimbabue. El fútbol le llevó por Europa, América, África, Asia y Oceanía.

"No he hecho nada más que fútbol durante toda mi vida. Esta se ha convertido en mi profesión y me encanta este trabajo", dijo una vez Gutendorf sobre su larga carrera en el deporte.

Su carrera como futbolista terminó en 1953 en el TuS Rot-Weiss Koblenz, y se sacó la licencia de entrenador un año después. Inicialmente entrenó en Alemania, llevando al MSV Duisburg al segundo lugar en la temporada inaugural de la Bundesliga en 1964 y salvando al Schalke 04 del descenso.

El VfB Stuttgart y el SV Hamburg fueron otras paradas alemanas, mientras que su lejana carrera en el extranjero incluyó períodos en Japón, China y varias naciones africanas. Además, dirigió a las selecciones de Bermuda, Botswana, Granada, Nepal, Samoa y Trinidad y Tobago, entre otros. Además, fue técnico del Real Valladolid brevemente en 1975.

En 1973, Gutendorf estaba entrenando a la selección de Chile, lista para clasificarse para el Mundial. Este habría sido el mayor éxito de su carrera como entrenador, pero tuvo que abandonar el país sudamericano después del golpe militar de Augusto Pinochet.