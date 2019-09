16 de septiembre de 2019

Fórmula 1.- Sainz: "Hace ilusión que la gente te ponga entre los tres mejores pilotos del año"

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha reconocido que le hace "ilusión" que las encuestas entre aficionados de la Fórmula 1 le coloquen "entre los tres mejores pilotos del año", logro que también atribuye al gran progreso experimentado esta temporada por su equipo, aunque ha avisado de que queda "todo por mejorar" porque no se conforman con "ser cuartos en el Mundial"

"La valoración de los aficionados no había sido tan buen como hasta ahora y como piloto te hace ilusión que la gente te ponga entre los tres mejores pilotos del año. Es una consecuencia del trabajo bien hecho de todo el equipo, de haber encontrado una casa donde poder explotar tu potencial al máximo como McLaren", explicó Sainz en Madrid durante un acto publicitario con Estrella Galicia, patrocinador del piloto y también del equipo.

Séptimo clasificado en el Mundial, reconoció que está "disfrutando mucho este año". "McLaren está volviendo a disfrutar de la Fórmula 1 y parte de la culpa la tenemos los dos pilotos, que lo estamos haciendo muy bien y tirando del equipo hacia adelante. Es un equipo totalmente reestructurado y hay cambios a las que todavía hay que dar tiempo para ver sus frutos. Se está disfrutando mucho dentro del equipo, en la fábrica noto que hay muy bien ambiente. Ahora solo queda esperar que vayan pasando los años e ir progresando poco a poco", valoró.

En cualquier caso, avisó de que "queda todo por mejorar" porque "cuando estás a un segundo de donde quieres estar, que es en la 'pole' y ganando carreras, ese segundo está en todos lados". "En la aerodinámica, la mecánica, en la juventud de un equipo al que hay que darle tiempo... Tenemos un plan de aquí a dos años para crear nuestro propio túnel de viento y ese es el paso mas grande que tiene que dar McLaren", destacó.

Pensando ya en el Mundial de 2020, Sainz recalcó que en McLaren han "empezado mucho antes con el coche" y que el nuevo prototipo "está muy avanzado", aunque aclaró que el gran cambio no llegará hasta un año más tarde con las nuevas normas.

"Es el primer coche diseñado por James Kay y va a ser un buen paso. Hasta 2021, cuando cambie la reglamentación, para equipos como McLaren, Renault o Racing Point va a costar mucho acercarse a los tres primeros, que están claramente un paso por delante. Nosotros hasta que no tengamos nuestro propio túnel de viento no vamos a poder tener todo hecho en casa como nos gustaría", reiteró.

"SE ESTÁ LLEGANDO AL LÍMITE" CON EL CALENDARIO DE LA F1

Tras firmar el año pasado una renovación por dos temporadas con el equipo inglés, el madrileño no ocultó que ha pasado "un verano mucho más tranquilo que los anteriores" al tener asegurado su puesto para 2020, algo que le ha "ayudado a desconectar y recargar pilas de mejor manera".

"Tener la estabilidad de un contrato de dos años en un equipo como McLaren siempre ayuda y queremos más, no queremos estar aquí para ser cuartos en el Mundial de constructores, queremos seguir progresando y queda mucho por hacer, pero esta primera mitad de la temporada ha sido un primer paso muy positivo", dijo.

En cuanto a las situaciones de carrera que se están viendo este año en la F1, destacó que "se ha dado mucha más libertad a los incidentes entre pilotos" y lo agradeció como "un paso correcto en la buena dirección". "Cuando eres el afectado siempre te quejas para ver si le meten una penalización, pero cuando se mira en perspectiva una semana después ves que no te ha tocado la lotería y no han penalizado lo que pedías", analizó.

Por otra parte, Sainz, que se formó en la estructura de Red Bull, reconoció que no le ha "sorprendido" lo que está pasando este año en su antigua casa. "Lo que ha pasado en Red Bull es lo que lleva pasando mucho tiempo, si estás en su estructura en cualquier momento puedes estar en Red Bull, en Toro Rosso o fuera. Ese sistema le ha dado muchas alegrías a Red Bull como títulos mundiales y pilotazos como Verstappen o Ricciardo", recordó.

En cuanto a la ampliación del calendario a 22 carreras el año que viene, con la incorporación del Gran Premio de Vietnam, advirtió de que "se está llegando al límite". "22 carreras está bien y a mí no me importa irme a 23, 24, 25 carreras, pero veo gente dentro de los equipos que lo van sufrir mucho más que los pilotos y hay que tenerlo en cuenta. Habría que empezar a tener dos equipos dentro de uno, alternándolos por carreras, y no queremos llegar a eso", pidió.

Por último, Sainz agradeció el apoyo de su patrocinador. "Llevo desde 2013 en la familia Estrella Galicia y nunca habíamos pasado un momento tan dulce como este. A partir de ahora solo nos queda seguir creciendo juntos, intentar superarnos día a día y a ver si pronto podemos celebrar cosas más importantes", deseó.