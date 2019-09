5 de septiembre de 2019

Fútbol.- El ex director deportivo del Zaragoza dice no conocer ninguna prima por el partido contra el Levante

El ex director deportivo del Real Zaragoza Antonio Prieto ha señalado este jueves que en ningún momento tuvo conocimiento de que se negociara ningún tipo de prima con los futbolistas con el fin de obtener la permanencia en Primera División en el partido que enfrentó en 2011 al club maño y al Levante y cuya victoria sirvió al equipo para salvar la categoría.

En la sesión de este pasado miércoles, el expropietario y expresidente del Real Zaragoza Agapito Iglesias afirmó que los 965.000 euros que presuntamente sirvieron para amañar el partido se entregaron a los jugadores que la Secretaría Técnica consideraba los más importantes del equipo a modo de "prima por la permanencia". "Se acordó una prima por la permanencia. Se me transmite desde la secretaría que habría que motivar a determinados jugadores que son los que llevan el equipo y se habla de una cifra cercana al millón de euros", apuntó.

En el mismo sentido se pronunció el actual vicepresidente y consejero delegado del Real Zaragoza, Fernando Sáinz de Varanda, que también atribuyó los pagos investigados a "primas".

Así lo ha apuntado el que fuera director deportivo del club aragonés, que ha comparecido como acusado en la tercera sesión de este proceso en el que se juzga el presunto amaño del partido disputado en 2011 entre el club maño y el Levante. Con la victoria en este encuentro, el equipo aragonés logró evitar el descenso de categoría y fue el Deportivo de La Coruña el club que bajó a Segunda División.

Prieto ha explicado que sí se pactaron primas esa temporada con los jugadores, pero ha asegurado que en ningún momento se enteró de que se hubiera negociado una compensación concreta por el partido ante el Levante. "Yo no sabía nada de la prima, yo no lo recomendé, me enteré cuando estaba declarando", ha puntualizado.

Inquirido sobre las dos transferencias que recibió de 50.000 y 40.000 euros, ha justificado que percibió esas cantidades porque le correspondían "por contrato de esa temporada y de retrasos de temporadas anteriores". "Estuvimos mucho tiempo sin cobrar, cobrando mal. Era un club muy presidencialista, pero el presidente no pisaba el club y a nivel económico era muy desordenado", ha lamentado. Sin embargo, ha sostenido que no ha cobrado "ninguna prima en el Zaragoza" en los cinco años que permaneció en el club.

También le ha preguntado el fiscal por la denuncia del presidente de LaLiga y denunciante del caso, Javier Tebas, que apunta a que fue precisamente Prieto el encargado de hacer llegar el dinero a los jugadores del Levante. "No tengo conocimiento de que se haya entregado dinero a los jugadores del Levante", se ha limitado a manifestar al respecto. Asimismo, ha defendido que se ganó el encuentro objeto de investigación porque "el aspecto emocional fue muy importante y (los jugadores) sacaron un triunfo muy costoso".

En este juicio se sientan en el banquillo 42 acusados, entre los que se encuentra el propio club aragonés, su expropietario Agapito Iglesias, además de multitud de futbolistas --gran parte de ellos ya retirados-- de ambos equipos.

En esta macrocausa, según el auto de la Audiencia de Valencia en el que se reabrió un proceso cerrado en su día y se ordenó ir a juicio, existen indicios de que nueve jugadores, el técnico y el director deportivo del Real Zaragoza percibieron los días previos al encuentro, dinero que habría terminado en manos de los jugadores procesados del Levante. El Zaragoza necesitaba ganar aquel partido para garantizarse la permanencia en la Primera División de LaLiga y con ello propició el descenso del Deportivo de La Coruña.