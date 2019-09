4 de septiembre de 2019

Fútbol.- El juez rechaza suspender el juicio del Levante-Zaragoza y pospone la decisión sobre la nulidad a sentencia

VALENCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de lo Penal número 7 de València, Manuel Aleis, ha anunciado este martes que decidirá en la sentencia sobre la petición del Real Zaragoza de anular el macrojuicio por el presunto amaño del partido disputado en 2011 entre el club maño y el Levante, en el que el equipo aragonés logró evitar el descenso de categoría.

A esta solicitud del Zaragoza se sumaron todas las defensas y se opusieron frontalmente las acusaciones, tanto Fiscalía Anticorrupción como LaLiga y el Deportivo de la Coruña.

Así lo ha manifestado el magistrado en la segunda sesión de esta macrocausa que ha arrancado este martes con este pronunciamiento que llega después de que el letrado que representa al Zaragoza planteara la posible nulidad del juicio debido a lo que considera una "vulneración de derechos fundamentales", que en su opinión se produjo en la denuncia que presentó el actual presidente de LaLiga, Javier Tebas, y que dio origen a este proceso.

En la sesión vespertina de este lunes, la Fiscalía Anticorrupción y los representantes legales de LaLiga y el Deportivo de La Coruña se unieron en su negativa a aceptar esta nulidad. Previamente, por la mañana, el abogado del Zaragoza apuntó que la denuncia que Tebas interpuso en 2013 hizo que este proceso judicial esté "construido sobre el secreto profesional de un abogado, que supuestamente se lo contó todo a Tebas de boca de un jugador del Zaragoza", a quien el máximo dirigente de la LFP --abogado de profesión-- se negó a identificar y que habría sido su cliente.

"NINGÚN DERECHO FUNDAMENTAL VULNERADO"

En su réplica, el fiscal Pablo Ponce instó al juez Manuel Aleis a desestimar esta argumentación porque "no hay ningún derecho fundamental vulnerado". "El secreto profesional no es un derecho fundamental ni tampoco es absoluto. (Las defensas) Alegan que se obtiene la información de una manera ilegítima. De ilegítima no tiene nada. Tebas no ha entrado a ningún domicilio, no ha accedido a ningún correo electrónico... Ninguno ha demostrado que la información se haya obtenido de una forma ilícita", expuso.

Este martes, el magistrado ha señalado que el juicio va a continuar con normalidad --ya han arrancado las declaraciones de los procesados-- y que se pronunciará sobre la cuestión de la nulidad, protagonista de las cuestiones previas, en el momento en el que dicte sentencia. Además, ha indicado que Tebas tendrá que aclarar este asunto en su declaración como testigo.

En este juicio se sientan en el banquillo 42 acusados, entre los que se encuentra el propio club aragonés, su expropietario Agapito Iglesias, además de multitud de futbolistas --gran parte de ellos ya retirados-- de ambos equipos.

En esta macrocausa, según el auto de la Audiencia de Valencia en el que se reabrió un proceso cerrado en su día y se ordenó ir a juicio, existen indicios de que nueve jugadores, el técnico y el director deportivo del Real Zaragoza percibieron los días previos al encuentro 965.000 euros, dinero que habría terminado en manos de los jugadores procesados del Levante. El Zaragoza necesitaba ganar aquel partido para garantizarse la permanencia en la Primera División de LaLiga y con ello propició el descenso del Deportivo de La Coruña.