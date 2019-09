4 de septiembre de 2019

Fútbol/Selección.- Previa del Rumanía - España

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol retomará este jueves (20.45 horas/La1) la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 en el Estadio Nacional de Bucarest, donde le espera Rumanía, una selección a la que puede dejar muy descolgada en caso de victoria y con Robert Moreno obligado a buscar alternativas en ataque por las bajas.

Después de cuatro jornadas disputadas, España lidera la clasificación del grupo F con un pleno de 12 puntos y cinco de ventaja sobre Suecia y Rumanía, el único rival al que todavía no ha enfrentado en esta fase de clasificación. Junto con la visita a Suecia, este es el encuentro más difícil que le resta a la 'Roja'.

El seleccionador Robert Moreno, que afronta su primer duelo como técnico titular de la asboluta, tendrá que recomoner su idea inicial sin los lesionados Isco y Álvaro Morata (esguince de rodilla), uniéndose en el capítulo de bajas a la ya conocida de Marco Asensio. Para ello, Dani Ceballos podría tener su oportunidad. El sevilla está ofreciendo un gran rendimiento en el Arsenal.

Además, Moreno ha confiado en una nueva hornada de futbolistas con experiencia en Primera pero sin relevancia en la selección. Es el caso de Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain) y Unai Núñez (Athletic), ambos se estrenan y son las principales novedades en la lista a la que vuelve Paco Alcácer tras su excelente inicio con el Borussia.

El ex del FC Barcelona apunta como titular ante los rumanos a fin de aprovechar su excelente momento de forma, de igual manera que el realista Mikel Oyarzabal, que podría completar el ataque después del exitoso verano con la selección Sub-21 junto a otro de los protagonistas durante el mercado, el valencianista Rodrigo Moreno. "Si no estuviese bien para jugar no le habríamos traído", dijo el seleccionador español sobre el '9'.

Además, vuelven a la selección Saúl Ñíguez, Thiago y Suso, protagonista de la primera y única victoria del Milan hasta la fecha gracias a sus asistencias. Quienes no ha tenido un hueco en esta citación, en relación a la última, han sido Íñigo Martínez, Sergi Roberto, Santi Cazorla e Iago Aspas, quizá la más sorprendente.

LA RUMANIA DE CONTRA NO LO PONDRÁ FÁCIL

España tendrá enfrente un equipo bien trabajado y con un técnico que es un viejo conocido del fútbol nacional: Cosmin Contra, ex del Getafe, Atlético de Madrid y Alavés. Hasta el momento ha sumado dos victorias y un empate en cuatro jornadas. Son séptimos y mantiene a su país con opciones de pelear por el segundo puesto.

Contra no podrá alinear al lateral derecho Alexandru Chipciu -sancionado- ni con otro de los titulares: Nicusor Bancu, que es baja por lesión. Destacan Ianis Hagi, el hijo del mítico Gica, Keseru, con cinco goles en la fase y Puscas, con tres, en una delantera con presencia de otro conocido para LaLiga española: Florin Andone.

Ante la no convocatoria del veterano Cristian Sapunaru, Rumanía echará manos de sus máximos argumentos en ataque y comprometer a una España que quiere seguir con la estadística intacta en el estadio Nacional de Bucarest, donde se registrará un gran ambiente con más de 50.000 espectadores en las gradas.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

RUMANÍA: Tatarusanu; Tosca, Grigore, Chiriches, Benzar; Stansciu, Marin, Maxim, Hagi; Keseru y Puscas.

ESPAÑA: De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Llorente, Jordi Alba; Busquets, Parejo, Fabián; Rodrigo, Alcácer y Oyarzabal.

--ÁRBITRO: Deniz Aytekin (ALE).

--ESTADIO: Nacional de Bucarest.

--HORA: 20.45/La1.