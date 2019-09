29 de agosto de 2019

Gallego: "Esto sólo es el comienzo, estamos en Europa y a disfrutarlo"

BARCELONA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, David Gallego, se ha mostrado emocionado y ha asegurado estar disfrutando de la clasificación de su equipo para la fase de grupos de la Liga Europa, competición en la que no estaban desde 2007, y ha asegurado que este pase a la fase final "sólo es el comienzo".

"Esto solo es el comienzo. 'Pericos', estamos en Europa y a disfrutarlo porque es histórico, esto no pasa cada día. Hace doce años, así que vamos a estar por el equipo, a luchar, que nos ayuden ante el Granada porque el equipo se ha vaciado y necesitamos esa fuerza", aseguró en rueda de prensa.

Tras eliminar al Zorya Luhansk, con 3-1 en Cornellà y 2-2 en este partido de vuelta en Ucrania, el técnico se siente "liberado". "Estoy disfrutando. Estoy emocionado porque estoy en mi equipo, en el que he crecido de entrenador y ahora en el primer equipo y estamos en Europa. Yo antes no veía Europa y ahora estamos ahí, pero toca disfrutarlo porque hacía doce años que no estábamos en Europa", manifestó.

"Me motiva a mí que va a estar el Espanyol, me da igual quién me toque. A disfrutarlo, ahora a descansar y a pensar en el Granada, me da igual el sorteo, solo me importa que está el Espanyol, y eso es brutal para nosotros y para el espanyolismo", se sinceró en este sentido.

De ahí que esté viviendo estos momentos "de una manera espectacular". "Felicitar a todos mis jugadores y cuerpo técnico, cuerpo médico y estructura de club que ha estado día a día con nosotros, por el trabajo hecho en tres semanas. Llevamos desde julio trabajando para conseguir esto, felicitarlos en mayúscula", celebró.

"Ahora sí podemos decir que estamos en Europa después de doce años, tiene un mérito tremendo. Para los que estamos en el Espanyol es muy importante y gratificante llevar el nombre del Espanyol de nuevo por Europa, que es lo más grande y ahí estaremos nosotros. El séptimo puesto del año pasado tenía 'espinitas' porque no te daba Europa, no te daba la fase de grupos. Nos hemos quitado esa 'espinita' y al final ha valido la pena", concluyó.

Además, envió un mensaje a los que critican al equipo "desde el sofá y con una Coca-Cola". "Teníamos una responsabilidad muy grande, cuando inicias unas previas todo el mundo da por hecho que pasas y mira lo difícil que es, mira lo que tienes que competir y lo bien que tienes que hacer las cosas para pasar", apuntó.