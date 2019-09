3 de septiembre de 2019

Garbajosa: "El equipo está mentalmente preparado"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, se felicitó por la clasificación para la segunda fase del Campeonato del Mundo de China y afirmó que ve a la selección española "mentalmente preparada" para enfrentarse a Serbia, una de sus favoritas al título junto a Estados Unidos, e Italia.

"Tenemos que felicitarnos por estar clasificados como primeros de grupo. Es un campeonato complicado, llegamos una semana antes para aclimatarnos y dijimos que esta primera fase era la última parte de nuestra preparación", valoró el responsable de la FEB sobre este primer tramo del campeonato.

Garbajosa admitió que ha habido "varios problemas pequeñitos" como los de Rudy Fernández y Sergio Llull e invitó a "seguir afinando" en el último encuentro de la primera fase este miércoles contra Irán porque la segunda será "más exigente" contra Serbia e Italia. "El equipo está bien físicamente, con las aspiraciones intactas y mentalmente preparado para este campeonato que acaba de empezar", indicó.

Garbajosa dijo no tener "ninguna duda" de que España va a "competir" en lo que resta de campeonato. "A Serbia la situaría a la altura casi de Estados Unidos. Sus resultados han sido apabullantes, pero no nos fijemos ni en Serbia ni en Grecia. "El último partido contra Irán servirá para dar minutos y luego, a competir. Cuando volvamos a España, ojalá que muy tarde, espero volver con la cabeza muy alta. ¿En qué posición? Veremos", señaló.

El presidente de la FEB restó importancia a la imagen ofrecida ante Puerto Rico, ya que, según él, siempre ha sido un "rival incómodo". "Se suele decir que la pelota no entra por casualidad. Puerto Rico es muy incómodo. ¿El mejor? No, pero, por su forma de jugar anárquica y sus pívots pequeños, no es el juego que mejor nos viene. Eso te saca del partido, por eso te cuesta un poco más y nos hizo jugar de forma precipitada. Siempre nos cuesta contra ellos", argumentó.