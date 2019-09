21 de agosto de 2019

Iago Aspas: "Me gustaría que viniera Nolito"

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Celta de Vigo Iago Aspas dejó claro su deseo de que Nolito fiche por el club gallego, pero reconoció la dificultad de la operación después del buen comienzo de temporada del jugador del Sevilla, además de explicar que todavía deben reforzar la plantilla con "algún jugador" porque "ya se vio" cómo estaban en la primera jornada ante el Real Madrid.

"Me gustaría que viniera Nolito. Es un gran jugador. No sé si ya se puede hacer o no su fichaje, pero me gusta mucho y me gustaría que viniera, ya lo he dicho otras veces. Tiene un club que le paga, tiene contrato, hizo una gran pretemporada y marcó un gol en el primer partido de Liga. A partir de ahí ya más se me escapa", indicó el moañés.

"Nos falta algún que otro jugador para jugar por fuera, como se vio el otro día, pero creo que tenemos una gran plantilla. ¿Un delantero? Eso lo tiene que ver el club y el entrenador. Ver qué falta para cerrar esta plantilla. Falta algún jugador por fuera. Pero no soy quién para opinar de eso", añadió Aspas.

Además, el líder del conjunto celeste fue preguntado por las declaraciones del técnico Escribá sobre la cantera. "Esas declaraciones no limitan, ya dijo Felipe (Miñambres) que no había sido la mejor rueda de prensa del míster, se expresó mal y no hay que darle más vueltas", zanjó.

Por último, antes de recibir al Valencia este sábado, Aspas comentó que el sistema de juego que utilizan (1-4-4-2) es el que vienen trabajando "desde el pasado año cuando llegó el míster. Con cada rival tiene sus matices, pero es lo que busca el entrenador y tenemos que apoyarlo", finalizó.