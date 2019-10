9 de octubre de 2019

Jorge Prado: "Me presiono yo más porque cuando sabes donde puedes llegar no puedes fracasar"

El piloto español Jorge Prado (KTM) reconoce haber vivido "un año increíble" que le llevó a coronarse por segundo año consecutivo en la categoría MX2 del Mundial de Motocross y dar el salto a la "aventura" de MXGP, que afronta con calma pese a las expectativas que hay sobre su figura y que no le presionan porque él es el único que se autoexige porque sabe hasta "dónde" puede llegar.

"Este año fue increíble, aún mejor de lo que esperábamos después de ganar el primer título. Teníamos expectativas de hacer una buena temporada y ganando muchas carreras, pero no cometí errores y fue perfecta", expresó Prado en su visita a Europa Press.

El gallego, de 18 años, apenas ha tenido momentos de duda en esta campaña, aunque recuerda como "malo" cuando se perdió por lesión el Gran Premio de Gran Bretaña, segunda prueba del año. "No sólo el momento de perdérmelo, sino esas semanas en las que no sabía cuando iba a volver a la competición y los entrenamientos. No fue un periodo muy bueno, pero el resto fue perfecto", detalló.

Con dos coronas ya en su haber, al lucense se le señala como el próximo en imponer nuevos records, pero eso es algo que "en absoluto" le sirva de motivación. "No me interesan, sí que es bonito ver tu nombre en ellos, pero no es mi objetivo batirlos", aclaró.

"Creo que me presiono yo más a mí mismo que la gente a mí. Al final yo sé donde puedo llegar y cuando lo sabes no quieres fracasar y por eso te presionas, pero en realidad no tengo mucha presión", avisó de cara a todo lo que se espera de él.

Prado y su familia tuvieron que marcharse a Bélgica, una de las cunas de este deporte, cuando era un niño para intentar convertirse en uno de los mejores del mundo, un sacrificio que parece tener ya recompensa. "Creo que con haber conseguido únicamente competir en el Mundial no habríamos quedado satisfechos en absoluto", confiesa.

"Tiramos hacia mucho más alto y estos dos títulos, de alguna manera, hacen ver que todo el trabajo dio sus frutos y que hicimos las cosas correctamente. Ahora tengo nuevos objetivos a largo plazo como el de intentar ganar en la categoría máxima", subrayó.

"ES BUENO TENER A MI LADO A CAIROLI, HACE QUE ME EXPRIMA AL MÁXIMO"

Y en MXGP su llegada va a elevar el Mundial a "un nivel muy alto". "Vamos a ser siete campeones del mundo, va a ser una aventura. Nuestro objetivo es progresar durante la temporada, no cometer fallos y sobre todo no lesionarme porque me impediría progresar correctamente. Tengo que llegar al inicio del campeonato lo mejor posible para poder estar luchando por las posiciones de delante", apuntó el joven piloto español.

Uno de sus principales rivales será también de KTM, el italiano Tony Cairoli, ocho veces campeón del mundo y su "referencia ahora mismo". "Para mí es bueno tenerle a mi lado porque hace que me exprima al máximo para intentar estar a su nivel. Espero que le pueda dar un poco de 'caña', pero es complicado. Cuando entrenamos siempre intento estar a su rueda, pero es complicado", recalcó.

"Si te pones en su posición no creo que sea conveniente darme consejos....", agregó entre risas el de Lugo, para el que "lo más importante" es adaptarse "lo mejor posible" a su nueva moto de 450cc, cuya mayor diferencia con la de 250cc es "la potencia" y que es "un poco más difícil de manejar" en ciertos momentos. "Veremos a qué nivel puedo estar batallando", afirmó, sabedor de que necesita su "mejor versión" en una categoría que le exigirá "más físicamente" y la necesidad de "pulir algunas cosas" donde flojea.

También se refirió a su relación con Claudio de Carli, Team Manager del Red Bull KTM y con el que ha trabajado "muy duro estos dos años". "Se notó mucho la progresión y físicamente hemos mejorado muchísimo. También a nivel de moto tuvimos una con la que me sentía muy a gusto", manifestó.

Además, ve "un poco más lejano" el marcharse a competir a los Estados Unidos. "Mi objetivo está muy centrado en el Mundial, aquí es donde está el nivel y los pilotos más fuertes, eso me motiva mucho para competir en este campeonato", resaltó.

"LA GENTE QUE VIENE DESDE ABAJO ABRE AHORA LA MENTE PARA CORRER FUERA"

El español se siente satisfecho de que sus triunfos en el Mundial provoque que "el motocross en España esté creciendo y que la gente que viene desde abajo abra la mente para correr en el extranjero, salir al Campeonato de Europa y ponerse como objetivo llegar al Mundial", declaró, asegurando que sería "increíble" que España tuviese un Gran Premio. "No sé dónde se podría hacer porque es complicado ya de por sí tenerlo", puntualizó.

El lucense, al que dieron su primera moto con 3 años, nació en una provincia donde "no hay mucha tradición de motocross", aunque sí existe en Galicia, una tierra que ha dado "pilotos buenos y campeones de España" de esta disciplina.

"Soy bastante normal, me encanta mi deporte y cada día que voy encima de la moto lo paso genial. Me encanta entrenar y lo doy todo por conseguir mis objetivos, y encima de la moto soy un piloto bastante suave y disfruto de mi deporte, que es lo más importante", se autodefinió Jorge Prado.

El bicampeón mundial también ve "mucho motocross" en su tiempo libre, sobre todo sus carreras y siendo autocrítico cuando no rinde bien para "poder mejorar", pero no prevé un cambio de disciplina cuando lo deje. En este sentido, el Rally Dakar no le atrae en exceso "porque es diferente al motocross, con más adrenalina y con pruebas muy largas".

"A mi hermana cada vez le gusta más venir a las carreras. Vamos subiendo de categoría y casi lo haces con la misma gente, vas teniendo amigos y le gusta más venir. No sé si le gusta el motocross, pero le gusta venir a las carreras para estar conmigo y apoyarme", subrayó sobre su hermana pequeña Cecilia, que también le acompañó cuando tuvieron que irse a Bélgica.