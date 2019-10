Kepa: "Soy un Kepa más maduro y en fase de crecer todavía"

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Kepa Arrizabalaga ha asegurado que su salto a la Premier de la mano del Chelsea le han hecho madurar "como persona y como portero", afirmando que todavía está en "fase de crecer", y ha explicado que el debate en torno a la portería es sano siempre que sea exclusivamente "futbolístico", además de lamentar que no vaya a haber VAR en el partido de clasificación para la Eurocopa 2020 de este sábado ante Noruega.

"He madurado como persona y portero, me he tenido que adaptar a otra manera de jugar, a afrontar partidos más físicos, con jugadores de gran calidad. Quizás sea un Kepa más maduro, que afronta mejor los partidos. Estoy en una fase de crecer todavía, creo que soy joven, pero tengo que trabajar todavía para seguir con ese crecimiento", señaló en la rueda de prensa previa al partido.

Además, aseguró que se siente "bien y con confianza". "Hasta el Mundial había participado en apenas un partido, y luego pude participar más. Ahora te da un plus de confianza, te hace seguir trabajando y con la esperanza de poder ayudar", subrayó. "Mi objetivo es jugar, todos queremos jugar y estar en el once del míster. Estoy con confianza, quiero ayudar al equipo", añadió.

En este sentido, el guardameta vasco reconoció que la competencia por la portería es siempre buena cuando se trata solo de algo "futbolístico". "Siempre que sea debate futbolístico, para una selección es bueno. El seleccionador debe tomar la decisión. En los comentarios en la prensa ya no entro, y es mejor siempre hablar en el terreno de juego. Siempre que dos jugadores estén a un gran nivel y que haya debate es bueno para la selección", manifestó.

Sin embargo, no quiso valorar el hecho de que a David de Gea pueda haberle podido la presión en sus últimas titularidades con 'la Roja'. "Cada persona es distinta, no sé si es desde que se ha instaurado la política de rotación. Tienes que confiar en ti mismo, trabajar, desde el principio de tu carrera visualizas momentos como estos, en los que tienes que ayudar al equipo. Es un orgullo jugar y ayudar al equipo", indicó.

Por otra parte, el de Ondarroa explicó que el objetivo del equipo es "ganar los tres puntos" en un partido "que no va a ser nada fácil", todo ello sin la ayuda del VAR. "Mañana no hay VAR y debería haber. Es un partido de clasificación para la Eurocopa, donde te estás jugando mucho. Hace poco que ha entrado y estamos acostumbrados a jugar sin él. En Rumanía, en lo de Llorente, el árbitro no sabía si era expulsión o no", rememoró.

Por último, Kepa negó que tenga previsto tirar las faltas, después de que se le viese practicando en un entrenamiento. "Ayer los jugadores estaban lanzando faltas y me uní, y el cámara lo grabó de casualidad. Tenemos jugadores fiables para estar seguros a balón parado, me mantendré en la portería", concluyó.