Lenglet: "Dije que no había 'caso Griezmann' y Antoine me dio la razón"

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Clement Lenglet ha asegurado este martes que para ganar títulos a final de temporada es necesario jugar al "nivel" que están mostrando actualmente, siendo el triunfo en Eibar (0-3) uno de los "mejores" partidos de la temporada para el central, y ha recalcado que no hay 'caso Griezmann' y que su compatriota está bien en el equipo.

"Estoy contento porque nadie puede decir nada, los tres (el tridente) marcaron y están contentos. Antoine hizo un partido interesante, no se puede decir nada del trío que tenemos. Dije en Francia que no había caso Griezmann y Antoine me dio la razón", manifestó en rueda de prensa entre sonrisas.

"Ousmane tiene mucho talento y seguro que va a jugar muchos partidos este año. Con la calidad de Antoine y los partidos que ha hecho últimamente, está muy bien. Pero Ousmane tiene mucho talento y nos puede ayudar en cualquier momento", comentó sobre Dembélé, a quien hace poco recomendó comer 'pan negro' en un mensaje en clave directo hacia su amigo.

Por otro lado, sobre el momento de forma del equipo, consideró que están "mejor que al inicio" de la temporada. "Tenemos más actitud y calidad en el juego y estamos más fuertes atrás y no encajamos tanto como al principio. El sábado hicimos uno de los mejores partidos de la temporada. Para ganar títulos necesitamos estar a este nivel", manifestó.

Si bien ganaron al SD Eibar en Ipurua con solvencia, se miden ahora a un Slavia Praga que ya puso en aprietos al Inter de Milán en San Siro (1-1), y que tiene un estilo de juego incómodo para los rivales. "El Slavia y el Eibar tienen cosas similares pero va a ser diferente. Tenemos un plan de partido, queremos demostrar que somos un equipo que quiere lograr los tres puntos", aportó.

Sobre el Slavia Praga, destacó el nivel ofrecido en las dos primeras jornadas. "Sabemos que los partidos de 'Champions' son muy importantes, y el de mañana lo va a ser. Queremos ganar para lograr los tres puntos y tener ese margen, porque hay un partido muy complicado entre Inter y Borussia", manifestó en referencia al hecho de poder salir líderes de esta tercera jornada si ganan y, por ejemplo, empatan los otros dos rivales.

"Sabemos que es un equipo que tiene talento, un poder ofensivo muy potente con jugadores de calidad. Les gusta atacar, han creado peligro ante Inter y Borussia y tienen equipo para crear ocasiones y peligro. Sabemos lo que tenemos que hacer, les tenemos mucho respeto porque hacen las cosas bien", señaló al respecto.

A nivel personal celebró su buen estado de forma. "Creo que he tenido una buena etapa el año pasado, también. Empieza una nueva temporada con nuevos objetivos, a nivel personal me siento cómodo en el equipo, con el míster, con la gente del club. Creo que puedo hacer más y quiero hacer más porque tengo sólo 24 años y me gustaría crecer aún un poco más", se sinceró.

Jugará, si no hay sorpresa, al lado de Gerard Piqué en Praga y más por el fuerte golpe de Umtiti, su pareja en Eibar. "'Samu' tiene un golpe fuerte y es mejor que se quede fuera para este partido, hizo un buen partido en Eibar que no era fácil porque era su primer partido y tras mes y medio de lesión. Ha hecho bien las cosas y necesita un tiempo para recuperar ese golpe, pero nada grave", apuntó.

Sobre el Clásico, Lenglet confesó que le da igual la fecha en la que se juegue. "Soy más de jugar los partidos cuando vienen, si el Clásico viene en diciembre lo jugaremos de la misma manera. Es un partido diferente, con mucha tensión y gente que lo mira, y los jugadores estamos a tope para el partido y que se juegue en diciembre y no en octubre, no cambia nada", sentenció.