7 de octubre de 2019

Lopetegui: "Ha sucedido la ley del fútbol cuando no marcas"

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, explicó que sufrieron la "ley del fútbol" este domingo en el Camp Nou, la de que el que perdona la paga, después de una buena primera mitad que sin embargo terminaron con 3-0 en contra, con un primer gol que les hizo mucho daño, contra un equipo fuerte como el FC Barcelona.

"Hemos perdido un partido en el cual teníamos mucha ilusión. Lo hemos afrontado con mucha ambición y personalidad. Los primeros 35 minutos han sido totalmente nuestros con muchas ocasiones, pero en un escenario así cuando no marcas, ha sucedido la ley del fútbol. Estábamos muy bien, pero el primer gol nos ha hecho mucho daño y la realidad era que teníamos que levantarnos", dijo.

El preparador de los andaluces explicó en rueda de prensa que el segundo tiempo se convirtió en un duro desafío al cual quisieron plantar cara pese al 3-0. "Era difícil de explicar a los chicos. En la segunda hemos salido bien y tuvimos acciones muy claras, pero tampoco las hemos marcado y al final ellos han hecho el cuarto. Esto es lo que tiene jugar contra estos equipos", afirmó.

"Ha sido un castigo demoledor porque hemos hecho muchas cosas muy bien, pero nos ha faltado el acierto en la portería contraria. Queríamos olvidarnos del marcador en la segunda parte, cambiando incluso el sistema, algo que nos ha funcionado, pero no aprovechamos las ocasiones. El resultado es abultado para los merecimientos que hemos hecho", añadió.

Lopetegui se refirió a la falta de gol, concentrada especialmente en un De Jong que perdonó muchas ocasiones. "Nos preocupa no crearlas y que no las materialicemos. No queda más remedio que seguir trabajándolo y seguir generándolas. Ante equipos como el Barcelona, hacerles tantas ocasiones de gol no es fácil", finalizó.