8 de octubre de 2019

Machín: "Tengo margen de mejora y deseo hacerlo junto con el Espanyol"

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del RCD Espanyol, Pablo Machín, ha asegurado en su presentación como nuevo técnico blanquiazul que quiere mejorar y crecer de la mano de su nuevo equipo y, con trabajo e implicación, subsanar la mala situación actual.

"Me considero un entrenador con margen de crecimiento y mejora y estoy deseando hacerlo juntos con el Espanyol, que me puede ayudar. Para mí, desde casa, uno de los equipos más atractivos era el Espanyol y no me lo pensé", aseguró en rueda de prensa.

Con esta convicción, e ilusión, llega Machín a un RCD Espanyol al que quiere hacer despegar con lo que ya tiene. "Espero que el bajón haya sido ya el que ha sufrido el equipo hasta ahora. Hay tiempo para enderezar esta situación y confío en los mimbres que tengo para conseguirlo", auguró.

"Hay tiempo pero partimos con un hándicap; que el equipo va penúltimo. Soy una persona de día a día, muy realista, tenemos que intentar levantar la moral del grupo, que la primera victoria llegue cuanto antes y espero que sea ante nuestra afición contra el Villarreal", manifestó en este sentido.

LaLiga Santander será la prioridad para Machín, pero sin olvidar Europa. "Se llevaban años sin jugar en Europa y no podemos tirar ese trabajo por la borda. Vamos a intentar pelear las dos competiciones, pero donde sí o sí debemos acertar es en la Liga. El tiempo no va a ser una excusa, queda tiempo y la diferencia que nos llevan los rivales es subsanable en estas jornadas", reiteró.

Machín, que estaba sin trabajo tras su paso por el Sevilla FC, regresa a un banquillo de LaLiga Santander y a un proyecto iniciado por el destituido David Gallego, del que espera sacar sus cosas buenas y explotarlas junto a sus aportaciones.

"No voy a llegar para menospreciar el trabajo de nadie, voy a ser inteligente y aprovecharme de las cosas buenas que hay seguro en el equipo. Pero hay que ser cautos, sensatos, porque estamos en una situación comprometida porque si no, yo no estaría aquí", reconoció.

"Siempre intento sacar el lado positivo de las cosas, más si el entorno está pesimista. Si el Espanyol está en esta situación es porque ha hecho cosas mal, pero también ha hecho cosas buenas. En cuanto sepamos identificar cuáles son estaremos más cerca de ser un equipo competitivo, el primer paso para ganar", aportó al respecto.

El técnico de Soria sabe que llega a un club "histórico" en un momento delicado. "Tengo una enorme ilusión y a la vez una responsabilidad, de a un club como el Espanyol dejarlo en el sitio que se merece. Es un año ilusionante, vamos a competir en tres competiciones, hacía muchos años que no se podía estar en competición europea y es una gran ilusión", se sinceró.

Y, para llegar a buen puerto, tiene claro qué necesitará su equipo. "Puedo prometer una máxima implicación, exigiré a mi cuerpo técnico y entorno que haga lo mismo. Para conseguir el éxito primero hay que trabajar. Tengo una ventaja, que conozco bastante bien a la plantilla y sé de su capacidad. La temporada anterior rindieron a gran nivel", recordó.

"Ya he hecho mis cábalas, sé que hay una plantilla creo que amplia. Tendremos que adaptar a futbolistas que veo versátiles al sistema de juego que como dices es característico mío. Hay que buscar el rendimiento del equipo y las victorias que nos den la confianza para, una vez mejor posicionados en la tabla, podamos mirar a cotas más altas", auguró.