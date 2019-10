21 de octubre de 2019

Mendieta: "Era cuestión de tiempo que el tridente del Barça encajase"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona y del Valencia CF Gaizka Mendieta ha asegurado que era "cuestión de tiempo" que el tridente formado por Leo Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann encajase en el conjunto azulgrana, además de señalar que el hecho de que el equipo 'che' esté "reaccionando" tras la destitución de Marcelino demuestra que tiene "un vestuario unido".

"Es cuestión de tiempo; cuando tienes grandes jugadores, hay dinamismo, movimientos y entendimiento en el campo, que solo se consigue jugando partidos. Cuando tienes calidad como la que el Barça tiene arriba, era cuestión de tiempo que los tres empezaran a encajar y a marcar goles", declaró tras la presentación del balón oficial de LaLiga, de la que es embajador, para la temporada invernal.

Por otra parte, el exdelantero vasco se mostró contento de que el Valencia esté "reaccionando" tras la destitución de Marcelino García Toral. "Es lo importante. No se vino abajo en los momentos en los que hubo cambios, que normalmente es lo difícil. Han demostrado que hay un vestuario unido, que quieren lo mejor para el club y que independientemente de quién esté van a defender esos colores y ese escudo. Dice mucho de ese vestuario", subrayó.

Además, considera que se está siendo injusto con el entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, tras la derrota en Mallorca. "Hace una semana no se le cuestionaba. Ganas y eres el mejor, y pierdes y eres el peor. Los profesionales sabemos perfectamente que las cosas no funcionan así, no son tan drásticas. Zidane me parece un grandísimo entrenador, como ha demostrado todos estos años", apuntó.

Por último, habló del aplazamiento del Clásico por el clima de tensión en Cataluña tras la sentencia del 'procès' y la manifestación soberanista prevista para el 26 de octubre. "Todos sabemos que LaLiga siempre busca lo mejor para los clubes y los aficionados. Se buscará la mejor fecha para que se cumpla con todos los requisitos y que la gente pueda disfrutar del mejor partido del mundo", concluyó.