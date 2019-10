7 de octubre de 2019

Monchi: "Tengo mucha confianza en De Jong, el gol va a llegar"

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general deportivo del Sevilla FC Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi', ha asegurado que sigue teniendo "mucha confianza" en el delantero holandés Luuk de Jong a pesar de sus fallos en el Camp Nou, y se ha mostrado convencido de que el gol "va a llegar", además de recordar que el club ha crecido "por ambición y por ser poco conformista" y que deben continuar en esa línea.

"Es difícil estar ajeno al rumor de la calle y de los medios", señaló en una entrevista en la Cadena SER en declaraciones que recoge la web del club, sin valorar si Lopetegui debería quitarle la titularidad. "Es una decisión muy de entrenador. Luuk es un tío frío, es capaz de asumir este momento. No es un tema que me quite el sueño particularmente. Tengo mucha confianza en De Jong, más pronto que tarde el gol va a llegar", añadió.

Además, recordó que otros jugadores también "tardaron en arrancar". "Un delantero es un jugador de rachas. No es ningún argumento defensivo ni una excusa. Si De Jong no mete goles, será fracaso del director deportivo, pero soy positivo hasta la fecha en que los delanteros van a hacer goles, que hasta ahora se han hecho sin que participen ellos", manifestó.

"El partido ayer no lo pierde De Jong, lo pierde el Sevilla como equipo. Los fallos individuales de Luuk llaman la atención, pero hay más. Se hizo un muy buen partido y me quiero quedar con esa lectura positiva, aunque cuando te hacen cuatro goles es doloroso y cuesta levantarse. Hay más signos positivos que negativos, que también los hay, lógicamente", añadió sobre el 4-0 en el Camp Nou.

Por otra parte, reiteró su confianza en Julen Lopetegui. "Tengo tantísima confianza en el míster que sé que va a tomar la decisión que sea mejor para todos. Creo que lo importante es el resultado colectivo, y no tengo que bajar al vestuario a decirle al entrenador quién tiene que jugar. Le prestaré todo mi apoyo cuando tenga dudas, como he hecho siempre en mi parcela, y no me ha ido mal. Yo soy feliz cuando gana el Sevilla, particularmente me da igual con qué jugadores lo haga", indicó.

El de San Fernando no eludió tampoco las preguntas sobre la escasa participación del delantero israelí Munas Dabbur. "No pasa absolutamente nada extradeportivo con Dabbur. Es un buen chico, un grandísimo profesional. El míster, en su concepción de juego, ve mejor a otros compañeros. No tiene por qué ser para siempre. Los delanteros viven de la confianza y de las rachas y estoy seguro de que Munas va a aparecer. Hay jugadores que han necesitado tiempo de adaptación y luego han dado su rendimiento. No tenemos medición para decir si el entrenador está acertado o equivocado, pero está decidiendo lo que él cree que es mejor para el equipo", subrayó.

En otro orden de cosas, Monchi reiteró que vendieron a Sarabia y a Ben Yedder "como obligación más que por opción". "Yo tenía en mi cabeza algo distinto. Las salidas no se han dado como yo pensaba. Esa responsabilidad ha sido mía, y al no poder vender hemos tenido que ceder. He trabajado con total libertad y no tengo ningún tipo de excusa para no hacer lo que yo quería", apuntó.

"Si tengo que estar molesto con que no jueguen Rony, Koundé o Gudelj, es conmigo mismo. El entrenador pone a los que considera más convenientes para el equipo. Decir tan pronto que me he equivocado con algunos jugadores no es bueno. Las cosas necesitan normalidad, no excusas. No escurrimos ningún bulto, el míster asume su responsabilidad y yo la mía, así se construyen los grandes equipos, no entiendo otra forma de hacerlo", prosiguió.

El dirigente sevillista recordó también que al aficionado no se le puede "vender mediocridad". "Tenemos que aspirar a lo máximo, que es lo que nos ha hecho crecer. Si te lo pones como objetivo, es más factible que si no lo haces. Este club está instalado en el éxito y va a exigir. La grandeza de este club es que estando sextos y sin perder en UEFA, hay sensación de negatividad. El míster ha asumido esto y tengo mucha confianza en que va a saber responder a esa exigencia", expuso.

"Este club ha crecido por ambición y por ser poco conformista, y yo tengo que seguir en esa línea. Hemos jugado finales y ganado títulos por eso. Eso nos ha servido para crecer y no voy a cambiar mi mensaje, porque no creo en ello", concluyó.