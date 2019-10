Moreno, sobre la Euro 2020: "Ansu Fati ha demostrado muchas cosas y sería factible"

"Espero tener más acierto" que en Mestalla contra Noruega Sobre Ramos: "Luis de la Fuente decidirá a quién tiene que llevar a los Juegos"

BARCELONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español Robert Moreno ha asegurado este viernes, a un día del partido contra Noruega de clasificación para la próxima Eurocopa 2020, que confía en tener más acierto que en el 2-1 de marzo en Mestalla y, por otro lado, ha asegurado que sería "factible" ver al joven Ansu Fati en la absoluta en la Eurocopa del próximo verano.

"Cuando llegue el momento habrá que hacer el puzzle y ver con quién compite, ver si viene o no. Ansu Fati en poco tiempo ha demostrado muchas cosas y por supuesto que sería factible", aseguró en rueda de prensa sobre tener al joven extremo en la Euro 2020.

En este sentido, Moreno aseguró que ya le tiene en la pre lista y que no hay "nada descartable". "Es un jugador que no ha venido, pero que de repente empieza con su equipo, y más uno como el Barça, a marcar y despuntar, ¿por qué vamos a renunciar a tener un jugador de ese nivel?", se preguntó.

De momento, con el visto bueno de la FIFA para que juegue con España, el canterano blaugrana ha sido convocado con la Sub-21. "Me han informado durante el viaje. Por supuesto que me gusta que Ansu Fati esté ahí, nosotros lo teníamos en la pre lista también. Ha roto la barrera de las edades, y han decidido convocarle y nada que decir, ojalá ayude a la Sub-21 a ganar", auguró.

Ansu Fati ha demostrado tener velocidad, regate y gol, pero de momento el seleccionador no le tiene en sus filas. Sí cuenta con otras armas, como las de Rodrigo o Gerard Moreno, para perforar las redes de Noruega en otro partido clasificatoria para esa Euro 2020. Un partido que no prevé fácil.

"Tanto Suecia como Noruega se han caracterizado mucho por mantener una forma de jugar que creo les ha ayudado a dar un alto nivel, el tener las cosas claras y parecer más un equipo que una selección", destacó de los dos siguientes rivales.

Reconoció haber visto jugar a Noruega contra Suecia, pero no cree que se vaya a parecer ese partido al de este sábado. "Vi algunos matices en el partido contra Suecia que podrían utilizar, pero ves a los rivales y cuando juegan contra ti cambian las cosas. Esperamos un partido parecido pero tener más acierto de cara a portería", manifestó sobre el 2-1 logrado por España ante los noruegos en Mestalla (Valencia) el pasado mes de marzo.

"Si nos encontramos una sorpresa intentaremos solventarlo, la principal situación es que si tenemos el balón nosotros darán pocas sorpresas en ataque porque tendrán que defender", argumentó en este sentido el técnico español, que de momento ve a España líder de su grupo con seis victorias en sendas jornadas.

Y desveló que un objetivo secundario es terminar con matrícula de honor. "Esto es muy divertido y cada semana aparece algo nievo para entretenerte. Estoy contento por como van las cosas, todavía no me he visto en las de perder... Me estoy encontrando a gusto, ojalá podamos certificar la clasificación, el primer objetivo, pro me gustaría hacerlo ganando todos los partidos", desveló.

TRANQUILO CON EL NIVEL DE SERGIO RAMOS

Por otro lado, celebró que Sergio Ramos vaya a lograr el récord de internacionalidades absolutas, ahora en posesión de Iker Casillas, y no ve problema alguno con que el central del Real Madrid haya expresado su deseo de disputar la Euro 2020 y los Juegos Olímpicos de Tokio, también el próximo verano.

"Es lo que define a un campeón. Con él no hemos hablado de ese tema, sí de otras cosas. Me he enterado porque me lo han comentado, pero le define con ese afán de seguir progresando, de tener una motivación más para sumar a su carrera. Es realmente difícil, cuando has ganado todo lo que ha ganado, seguir así", destacó.

"Dudo que baje su nivel. Creo que sería muy injusto para todos mantener a alguien en la selección por su nombre, incluso para el jugador. Son los primeros que no se querrían ver en la selección sin estar a nivel. Pero le veo entrenando y estoy seguro de que se mantendrá a su nivel. Cuando llegue el momento, Luis de la Fuente decidirá a quién tiene que llevar a los Juegos", añadió.

Sobre el criterio de selección de los jugadores, más allá de aclarar lo que apuntó previamente sobre Ramos, dejó claro que se debe a su nivel deportivo. "Sé que el criterio que seguimos es ver lo que hacen los jugadores en cada momento. Tenemos en cuenta el historial que traen detrás, pero creo que estamos siendo justos y si un jugador está a alto nivel tiene opciones de venir, y si está mejor que otros sería injusto no traerle porque el otro ha venido más o tiene más experiencia", apuntó.

NO PIENSA EN SU RENOVACIÓN

Preguntado por si esperaba poder ser renovado antes de la Euro 2020, se mostró tranquilo y sin necesidad de tener que hablar de ello. "No había pensado ni en ello. Ni me han hablado ni quiero que me hablen ahora mismo de ese tema", aportó.

"Quiero conseguir los 30 puntos, es en lo que estamos centrados, y no me aporta ningún valor que me hable ahora la federación de ese tema. No hemos hablado ni espero que me hablen de ello próximamente", reiteró el técnico, centrado en clasificarse para esa Eurocopa.