17 de septiembre de 2019

Murthy: "Pasaron cosas importantes con Marcelino este verano"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, ha reiterado que la decisión de destituir a Marcelino García Toral como entrenador del equipo fue "buena" para el proyecto "a largo plazo", dejando entrever que no confiaba en la cantera, además de asegurar que los jugadores están "a muerte" con Albert Celades y que culpar a la "prensa amarilla" del estado de malestar en la afición.

"En poco tiempo hablaré de las causas. Hoy no es el día para distraer a los jugadores y al míster de lo que pasó con Marcelino. Es verdad que con Marcelino los jugadores ganaron la Copa del Rey, nos clasificamos dos veces para la 'Champions'... pero hay cosas importantes que pasaron este verano. Estamos convencidos de que la decisión de cambiar al entrenador era la buena para este proyecto a largo plazo. Para nosotros, la cantera es el presente y el futuro del club, y este entrenador, Albert Celades, es el mejor", señaló en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

En este sentido, recordó que el equipo tiene "muchos partidos" por delante y que "la prioridad" es centrarse en ellos. "El equipo está bien, quiere ganar, está a muerte con el entrenador. Son profesionales, han visto durante su vida profesional cambios de entrenadores; no creo que ellos tengan problemas con la decisión de cambiar el entrenador. Siempre es un 'shock', pero ellos son profesionales. Hablé con ellos ayer y volví a hablar hoy y quieren ganar. Para ellos es importante esta temporada, antes de la Eurocopa, jugar bien", apuntó.

Por otra parte, el máximo mandatario valencianista se mostró muy crítico con la prensa a raíz de las informaciones que aseguran que pidió perdón a los jugadores en nombre de Peter Lim por la destitución de Marcelino. "He aprendido una palabra hoy: prensa amarilla. Durante todo el verano, la afición es víctima de algunos miembros de la prensa que quieren... No es una novedad, estamos acostumbrados en Valencia", apuntó.

"El club quiere tener su propia voz para hablar a la afición. Algunos periodistas prefieren encender cosas por su propio beneficio y no para el bien del club. Ahora lo importante es ganar partidos y la confianza de la afición. Este es su club, y tengo confianza de que vamos a volver a la normalidad", continuó, antes de negar la marcha de Mateu Alemany. "Nunca hemos hablado de su salida, Mateu es el director general del Valencia", dijo.

Por último, Murthy consideró que la afición valencianista cambiará de parecer cuando se empiecen a ganar partidos. "Yo soy un empleado del Valencia CF. Sé que puede ser divertido hablar del Valencia de Singapur o de Meriton, no me importa. Lo que es importante es que tenemos un equipo en el que tenemos confianza total para ganar. Llevamos cinco años aquí y hemos vivido dos años con protestas; estamos todavía aquí. Tenemos un proyecto con ambiciones grandes y vamos a seguir aquí. Estamos acostumbrados a que cuando la pelota no entra la afición esté decepcionada, es normal. Hay que tener paciencia, vamos a jugar al fútbol", concluyó.